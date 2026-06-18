Reparo de adutora é realizado por equipe do Daae. Foto: Divulgação/Daae/PMRC

Serviço do Daae na adutora de 500 milímetros foi concluído na noite de quarta-feira; normalização total está prevista para esta quinta

Abastecimento aos bairros das regiões do Jd. Primavera, Pq. Universitário, BNH, Jd. Novo Wenzel, Jd. Centenário e Jd. das Palmeiras começa a ser restabelecido. Por abranger 48 bairros, processo de normalização do fornecimento de água acontece lentamente, até o final da tarde de quinta-feira (18).

Com 24 horas seguidas de complexo e intenso trabalho, o Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro finalizou, por volta das 22h30 desta quarta-feira (17), o reparo na adutora de aço de 500 milímetros, localizada na rotatória da Rua 14, com a Avenida Perimetral, no Alto do Santana.

Após desligamento das bombas de abastecimento e drenagem da vala, durante a noite de terça (16), foi feita, na madrugada de quarta (17), a complexa retirada da junção da tubulação. Depois, empresa especializada nesse tipo de serviço fez o minucioso trabalho de soldagem interna da peça e a levou de volta ao local para soldagem na tubulação da rotatória. Ao finalizar essa parte do trabalho, foram feitos serviços de ancoragem e escoramento para dar suporte e estabilidade estrutural na base da curva da junção da tubulação que recebe alta pressão de água tratada para abastecer 48 bairros da cidade.

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Após teste de funcionamento de pressão e vazão, a rede foi interligada novamente ao sistema e o abastecimento começou a ser gradualmente restabelecido nos bairros das regiões do Jd. Primavera, Pq. Universitário, BNH, Jd. Novo Wenzel, Jd. Centenário e Jd. das Palmeiras.

O Daae ressalta que essa adutora abastece 48 bairros e, por isso, a retomada do abastecimento aos bairros afetados é um processo que acontece lentamente. Por isso, a previsão para normalização no fornecimento de água é para até o final da tarde de quinta-feira (18).

Ainda, o Daae salienta que ter caixa d’água nos imóveis diminui os transtornos em casos como este, com uso da água de forma consciente e sem desperdícios.

Serão feitas descargas na rede, mas pode ocorrer casos pontuais de cor escura ou aspecto esbranquiçado, este, gerado por microbolhas que somem depois de segundos, sem prejuízos à qualidade da água. Essas situações devem ser informadas no atendimento 24h da autarquia, no número 0800-019-0505.