Câmeras de segurança registraram duas mulheres praticando o furto

Câmeras de segurança registraram a ação das criminosas que já teriam sido identificadas

Uma mulher de 64 anos foi vítima de um furto no Centro de Rio Claro na última segunda-feira, dia 8, quando teve sua carteira com R$ 500 subtraída. A dona de casa decidiu relatar o ocorrido para alertar outros moradores sobre a importância da atenção em locais movimentados.

Por volta das 10h30, a vítima, que preferiu não se identificar, havia sacado R$ 500 em um caixa eletrônico de uma agência bancária e estava a caminho de uma loja na Rua 3. Ela suspeita que foi seguida desde que saiu do banco, pois raramente usa dinheiro em espécie, preferindo cartão ou Pix.

Ao sair da loja, a dona de casa se distraiu ao observar guardanapos que estavam sendo vendidos na calçada, e acredita que nesse momento deixou sua bolsa aberta.

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Ação das criminosas e identificação

Logo em seguida, a vítima entrou em uma lanchonete, também na Rua 3. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento em que duas mulheres “esbarram” na dona de casa e furtam a carteira de dentro de sua bolsa. O vídeo registra as duas saindo do local tranquilamente após a ação.

A vítima só percebeu o furto ao tentar pagar a conta da lanchonete. O caso serve como um alerta para a atuação de criminosos em áreas de grande aglomeração e também para aqueles que observam pessoas saindo de agências bancárias.

A dona de casa informou que registrou um boletim de ocorrência e que foi comunicada que a Polícia Civil já conseguiu identificar as duas suspeitas, que seriam da cidade de Limeira.

“O que eu tenho para dizer é que as pessoas tomem muito cuidado com suas carteiras e bolsas, fechando sempre a bolsa e ficando de olho. Hoje em dia, infelizmente, é preciso desconfiar, estar sempre alerta”, aconselha a vítima.