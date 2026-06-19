Com o início oficial do inverno no domingo (21), fenômeno meteorológico trará declínio acentuado nos termômetros, com previsão de frio intenso a partir de segunda-feira
O inverno começa oficialmente no domingo (21), mas uma onda de frio em Rio Claro e em diversas regiões do Brasil já começa a ser sentida antes, com queda significativa nos termômetros.
De acordo com a Climatempo, a primeira onda de frio do inverno deve atingir uma ampla faixa do território nacional a partir de segunda-feira (22). O ar frio pode avançar do Acre até o sul de Goiás, além de influenciar estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Moradores de áreas serranas, regiões de maior altitude e cidades do interior devem sentir a queda de temperatura com mais força.
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Previsão para Rio Claro e região
O frio aparecerá principalmente nas primeiras horas do dia. Corumbataí, que em outras oportunidades já registrou a temperatura mais baixa do Estado de São Paulo, é um dos municípios que deve se destacar novamente nestas condições.
Já os rio-clarenses também devem ficar atentos, pois os termômetros podem registrar mínimas abaixo dos 5 graus nos próximos dias.
Como se forma uma onda de frio?
O processo meteorológico ocorre quando massas de ar frio das regiões polares se deslocam em direção às áreas tropicais, que são mais quentes.
A faixa de transição entre essas duas massas de ar é tecnicamente chamada de frente fria.
Durante esse deslocamento, o encontro do ar polar com o ar aquecido gera instabilidade atmosférica e chuvas. Após a passagem da frente, uma massa de ar frio e seco se estabelece, favorecendo o declínio acentuado dos termômetros.