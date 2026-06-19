Imagem ilustrativa gerada por IA

Com o início oficial do inverno no domingo (21), fenômeno meteorológico trará declínio acentuado nos termômetros, com previsão de frio intenso a partir de segunda-feira

O inverno começa oficialmente no domingo (21), mas uma onda de frio em Rio Claro e em diversas regiões do Brasil já começa a ser sentida antes, com queda significativa nos termômetros.

De acordo com a Climatempo, a primeira onda de frio do inverno deve atingir uma ampla faixa do território nacional a partir de segunda-feira (22). O ar frio pode avançar do Acre até o sul de Goiás, além de influenciar estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Moradores de áreas serranas, regiões de maior altitude e cidades do interior devem sentir a queda de temperatura com mais força.

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Previsão para Rio Claro e região

O frio aparecerá principalmente nas primeiras horas do dia. Corumbataí, que em outras oportunidades já registrou a temperatura mais baixa do Estado de São Paulo, é um dos municípios que deve se destacar novamente nestas condições.

Já os rio-clarenses também devem ficar atentos, pois os termômetros podem registrar mínimas abaixo dos 5 graus nos próximos dias.

Como se forma uma onda de frio?

O processo meteorológico ocorre quando massas de ar frio das regiões polares se deslocam em direção às áreas tropicais, que são mais quentes.

A faixa de transição entre essas duas massas de ar é tecnicamente chamada de frente fria.

Durante esse deslocamento, o encontro do ar polar com o ar aquecido gera instabilidade atmosférica e chuvas. Após a passagem da frente, uma massa de ar frio e seco se estabelece, favorecendo o declínio acentuado dos termômetros.