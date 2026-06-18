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A temperatura mínima registrada no campus da Unesp foi de 5,7°C nesta quinta-feira; máxima prevista para o dia é de 22°C

O tempo permanece estável em todo o estado de São Paulo nesta quinta-feira (18), com o predomínio de sol e pouca nebulosidade. De acordo com o IPMet, a condição é resultado da atuação de uma massa de ar seco e frio, que inibe a formação de chuvas na região.

A manhã começou com a presença de nevoeiros e névoa úmida, fenômenos comuns sob estas condições climáticas. As temperaturas continuam baixas em Rio Claro, exigindo atenção redobrada, especialmente no início e final do dia.

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Monitoramento meteorológico local

Dados fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro) indicam que a temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 5,7°C. A máxima prevista para esta quinta-feira não deve ultrapassar os 22°C.