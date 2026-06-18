Sol, frio em Rio Claro

Imagem ilustrativa

A temperatura mínima registrada no campus da Unesp foi de 5,7°C nesta quinta-feira; máxima prevista para o dia é de 22°C

O tempo permanece estável em todo o estado de São Paulo nesta quinta-feira (18), com o predomínio de sol e pouca nebulosidade. De acordo com o IPMet, a condição é resultado da atuação de uma massa de ar seco e frio, que inibe a formação de chuvas na região.

A manhã começou com a presença de nevoeiros e névoa úmida, fenômenos comuns sob estas condições climáticas. As temperaturas continuam baixas em Rio Claro, exigindo atenção redobrada, especialmente no início e final do dia.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular?Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente:https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Monitoramento meteorológico local

Dados fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro) indicam que a temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 5,7°C. A máxima prevista para esta quinta-feira não deve ultrapassar os 22°C.

Mais em Dia a Dia:

Obras na SP 310 provocam alterações no tráfego em Cordeirópolis

Abastecimento de água restabelecido em 48 bairros de Rio Claro após reparo em adutora

Previsão do tempo em Rio Claro indica queda nas temperaturas nesta quarta-feira