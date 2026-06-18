SP-310. Foto: Arquivo JC/Divulgação/Eixo SP

Intervenções da concessionária incluem alargamento de viaduto e implantação de faixas adicionais na Washington Luís

A Eixo SP Concessionária de Rodovias deu início a uma nova etapa das obras de ampliação da SP 310 – Rodovia Washington Luís, em Cordeirópolis. As intervenções ocorrem na altura do km 155, no viaduto sobre a SP 348 – Rodovia dos Bandeirantes, e integram o projeto de implantação de faixas adicionais na rodovia. Os trabalhos têm previsão de conclusão em outubro.

Nesta fase, serão executadas adequações estruturais para o alargamento do viaduto, com estreitamento de faixas e ocupação dos acostamentos em pontos específicos da Rodovia dos Bandeirantes. O tráfego será mantido em ambas as rodovias, com canalização do fluxo e sinalização especial de obras.

Uma das etapas mais importantes da intervenção será o lançamento das vigas da nova estrutura, programado para o fim de semana dos dias 4 e 5 de julho, dependendo das condições do tempo e operacionais. As peças darão sustentação às faixas adicionais que serão implantadas no viaduto nos dois sentidos da Rodovia Washington Luís.

Foto: Divulgação/Eixo SP

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Durante essa operação, poderão ocorrer interdições temporárias na Rodovia dos Bandeirantes, em períodos curtos e programados, para garantir a segurança dos usuários e das equipes durante o içamento das vigas. A ação contará com sinalização reforçada, implantada de forma antecipada e gradativa, além de mensagens informativas nos painéis eletrônicos ao longo das rodovias.

A Eixo SP orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao passar pelo trecho em obras, respeitando a sinalização e os limites de velocidade, contribuindo para a segurança viária e para o bom andamento dos trabalhos.