Os ex-ministros Simone Tebet (PSB) e Fernando Haddad (PT) estiveram em Rio Claro e em Santa Gertrudes nessa terça-feira (16)

Comitiva de pré-candidatos ao governo de SP e Senado visitou Unesp e Aspacer, discutindo política e economia

As cidades de Rio Claro e Santa Gertrudes receberam nesta terça-feira (16) uma comitiva dos políticos Fernando Haddad (PT) e Simone Tebet (PSB), em pré-campanha eleitoral. Haddad, ex-ministro da Fazenda do Governo Lula 3, é pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo, e sua visita, junto com Tebet, movimentou a política regional. A pré-campanha de Haddad e Tebet em Rio Claro e Santa Gertrudes foi marcada por debates e encontros.

Em 2022, Haddad foi candidato a governador e foi derrotado por Tarcísio de Freitas (Republicanos). Simone Tebet, ex-ministra do Orçamento na gestão Lula e ex-senadora pelo Mato Grosso do Sul, é agora pré-candidata a senadora por São Paulo.

A agenda incluiu um almoço no Sindicato dos Bancários com sindicalistas e políticos. Em seguida, Haddad e Tebet participaram de uma aula magna com estudantes na Unesp Rio Claro. Posteriormente, reuniram-se com empresários do setor cerâmico e industrial na sede da Aspacer, em Santa Gertrudes. Em entrevista coletiva, ambos abordaram a situação política do país e os desafios futuros.

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Haddad avalia pesquisa e críticas ao governo estadual

Questionado sobre a recente pesquisa Real Data que aponta vitória de Tarcísio no Estado de SP, Fernando Haddad afirmou que a distância entre os candidatos diminuiu consideravelmente, ‘5% em pouco mais de 30 dias’.

Ele complementou: ‘Se continuar neste ritmo, ele [Tarcísio] terá problemas na próxima pesquisa. Não é verdade que os prefeitos estejam satisfeitos com o Tarcísio’.

Haddad enfatizou a importância da parceria federativa com as municipalidades: ‘Você precisa do prefeito. E esse descaso com os prefeitos, é uma concepção atrasada de política’.

O pré-candidato criticou a atual gestão: ‘Não se trata de um bom governo. A população não vê realizações do Governo do Estado’.

Tebet explica escolha por São Paulo e impacto na indústria

Simone Tebet justificou sua candidatura ao Senado por São Paulo mencionando seu desempenho como candidata à presidência da República em 2022. ‘O Estado que mais entendeu minhas propostas e proporcionalmente me deu votos foi disparado São Paulo. Isso me deu legitimidade para vir com cabeça erguida e humildade para me apresentar a São Paulo’.

Sobre os ‘tarifaços’ dos EUA que afetam o setor cerâmico e industrial da região, Tebet destacou o papel do Senado. ‘O Senado é a casa que tem uma comissão estratégica de relações exteriores que tem a capacidade de ajudar ao Executivo nesta negociação dos tarifaços, que estão matando a indústria, incluindo a cerâmica’.

Ela finalizou afirmando que as pautas energéticas para o setor cerâmico já fazem parte do programa de governo do presidente Lula, indicando ‘caminhos promissores’.