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O início da estação mais fria do ano será marcado por condições climáticas estáveis na maior parte do estado de São Paulo, após a passagem de uma frente fria

O inverno 2026 no Hemisfério Sul começa oficialmente neste domingo, dia 21 de junho, às 05h24 (horário de Brasília). De acordo com o IPMet, a previsão para o primeiro dia da estação em grande parte do estado de São Paulo é de céu parcialmente nublado e sem chuva, devido ao deslocamento de uma frente fria para o Rio de Janeiro. Apenas as regiões norte e leste paulistas devem registrar chuvas isoladas, com temperaturas em gradativa elevação.

O cenário climático atual, que antecede a chegada do inverno, apresenta instabilidade no sábado devido à passagem da frente fria pelo litoral paulista, causando variação da nebulosidade e áreas de chuvas, algumas acompanhadas de trovoadas isoladas, e temperaturas em leve declínio. Nesta sexta-feira, o tempo ainda começa com pouca nebulosidade, mas a aproximação dessa frente fria provocará chuvas isoladas no decorrer da tarde no oeste e sul do estado.

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Características do Inverno 2026

O período de inverno, que termina em 22 de setembro, é historicamente marcado por ser a estação menos chuvosa, com menor incidência de radiação solar e a incursão de massas de ar frio. A redução das chuvas ocorre pela persistência de massas de ar seco, o que diminui a umidade relativa do ar e eleva o risco de queimadas e doenças respiratórias. Além disso, a estação costuma apresentar geadas e a formação de nevoeiros nas manhãs devido às inversões térmicas.

Conforme nota técnica do INMET e INPE, o prognóstico para a Região Sudeste indica chuvas próximas à média climatológica e temperaturas acima da média. O APEC Climate Center projeta 100% de probabilidade de manifestação de condições de El Niño no trimestre julho-agosto-setembro de 2026, com 99,4% de chance de ser de forte intensidade. Vale lembrar que, nesta sexta-feira, a temperatura mínima registrada no campus da Unesp em Rio Claro foi de 7°C, com máxima prevista de 25°C.