Veículo Fiat Palio saiu da pista, colidiu contra um poste e pegou fogo; arma de fogo foi localizada no interior do automóvel

Uma pessoa morreu após um grave acidente na estrada que liga o município de Itirapina ao bairro Ubá. O automóvel envolvido, um Fiat Palio Fire de cor branca, saiu da pista, bateu violentamente contra um poste e pegou fogo, deixando o motorista carbonizado dentro do veículo.

De acordo com informações da Polícia Militar, as equipes foram acionadas via COPOM e, ao chegarem ao local, encontraram o automóvel completamente tomado pelas chamas. Após o combate ao incêndio pela Defesa Civil, os policiais realizaram a inspeção do veículo e localizaram o corpo da vítima, além de um revólver calibre .357, com munições intactas e deflagradas, no interior do carro.

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Investigações sobre o acidente

A perícia técnica esteve no local e constatou que não havia marcas de frenagem na pista, indicando que o condutor possa ter perdido o controle do veículo subitamente antes da colisão. A identidade da vítima ainda será confirmada oficialmente por meio de exames realizados pelo Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente e investigar a origem da arma de fogo encontrada no interior do veículo.