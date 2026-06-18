Foto: Reprodução/Redes Sociais

Caso de violência doméstica em Rio Claro mobilizou a Polícia Militar; homem armado com duas facas tentou atingir os policiais e acabou contido

Uma ocorrência de violência doméstica em Rio Claro, no Jardim Novo II, terminou com um homem baleado após tentar atacar policiais militares com duas facas nesta quarta-feira (18). A Polícia Militar foi acionada após a vítima relatar que seu companheiro estava armado com as armas brancas e apresentava comportamento extremamente agressivo. Diante das constantes ameaças sofridas no âmbito de violência doméstica em Rio Claro, a mulher declarou que temia por sua vida.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais constataram que o indivíduo permanecia em posse das duas facas. Conforme informações preliminares divulgadas pela corporação, antes mesmo que os agentes pudessem desembarcar da viatura, o agressor avançou de forma violenta em direção à equipe, empunhando as armas brancas na tentativa de atingir os militares.

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Intervenção da Polícia Militar e socorro hospitalar

Diante do cenário de injusta agressão e do risco iminente à integridade física dos policiais, foi necessária a intervenção com uso de força. Considerando a curta distância entre o homem e a equipe, além do potencial letal das facas, os militares efetuaram disparos de arma de fogo para conter o ataque e preservar as vidas no local.

A Polícia Militar reforçou em nota que a rápida ação foi fundamental para neutralizar a ameaça atual e resguardar a integridade da vítima, que sofria com a grave situação de violência doméstica em Rio Claro e temia ser morta. Logo após ser contido, o agressor recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado com vida para atendimento médico hospitalar. A ocorrência foi registrada e segue em andamento.

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