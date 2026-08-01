Wagner Turques estreou com vitória (Foto: Ana Julia [email protected])

Com gol do camisa 10, Rair, equipe do Velo Clube bate o Paulinense por 1 a 0 no Benitão e deixa a lanterna do grupo

Na estreia do técnico Wagner Turques, a equipe do Velo Clube Sub-20 conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista Sub-20 ao vencer o Paulinense por 1 a 0, na noite de sexta-feira, no Estádio Benitão, em Rio Claro.

Troca no comando e reação na tabela

A partida marcou o início do trabalho de Wagner Turques à frente da equipe. Durante a semana, a diretoria rubro-verde e o técnico João Vallim acertaram a saída em comum acordo — Vallim, posteriormente, anunciou sua aposentadoria do futebol. Turques assumiu com a missão de reabilitar o time, que amargava a lanterna do grupo sem nenhuma vitória até então.

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Em um duelo tenso e equilibrado, o gol do Velo Clube Sub-20 saiu aos 9 minutos da etapa final. O camisa 10, Rair aproveitou lançamento longo e finalizou de perna esquerda no canto, sem chances para o goleiro Rafael. Com a vantagem no placar, o Rubro-Verde se posicionou bem defensivamente e garantiu os três pontos.

Lance da vitória do Velo Clube sobre o Paulinense (Foto: Ana Julia [email protected])

Próximos confrontos do Velo Clube Sub-20

Com o resultado, o time subiu para a 11ª colocação do Grupo 02, que conta com 15 integrantes — vale lembrar que os dois piores serão rebaixados para a segunda divisão de 2027. Na próxima sexta-feira (7), o Velo visita o XV de Piracicaba pela 10ª rodada.

Na sequência da competição, a equipe recebe o Desportivo Brasil no Benitão (dia 11) e visita o EC São Bernardo (dia 21). Em setembro, encerra a primeira fase contra o Botafogo-SP em casa (dia 4) e diante do Santo André fora de casa (dia 12).