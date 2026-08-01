Torcida rubro-negra: Pesquisa Datafolha aponta que o Flamengo mantém a maior torcida do Brasil, concentrando 22% da preferência nacional entre os torcedores de futebol

Nova pesquisa Datafolha divulgada neste sábado aponta o Flamengo na liderança isolada da torcida brasileira com 22%, seguido pelo Corinthians com 14%

O Flamengo continua com a maior torcida do Brasil, conforme aponta pesquisa do Datafolha divulgada neste sábado (1º). De acordo com o levantamento, feito nos dias 22 e 23 de julho com 2.004 entrevistados de 139 municípios das cinco regiões do país, 22% dos brasileiros torcem pelo clube carioca. O Corinthians segue na vice-liderança dessa pesquisa, com 14%, seguido por Palmeiras (7%), São Paulo (6%), Cruzeiro (4%) e Vasco (3%). O G10 é completado por Grêmio (3%), Seleção Brasileira (2%), Atlético-MG (2%) e Internacional (2%). A disputa entre Flamengo e Corinthians pela maior torcida do país apresentou um empate na pesquisa realizada em 2012, quando ambos apareciam com 16%, mas desde então o clube carioca assumiu a liderança isolada.

O instituto detalhou ainda a distribuição regional da preferência dos torcedores pelo país. O Flamengo lidera a pesquisa no Nordeste, com 29%, além do bloco formado por Centro-Oeste e Norte, com 34%. Já na região Sudeste, a vantagem é corintiana, com 20%, diante de 16% do Rubro-Negro. Enquanto isso, na região Sul, o Grêmio, com 20%, é o líder, com o Internacional aparecendo em segundo lugar, somando 15% das menções.

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Panorama completo das maiores torcidas do país

A pesquisa do Datafolha elenca a proporção de torcedores para os principais clubes do futebol brasileiro. A lista com as maiores torcidas do país apresenta o Flamengo na primeira posição com 22%, seguido pelo Corinthians com 14%, Palmeiras com 7% e São Paulo com 6%. Na sequência aparecem Cruzeiro com 4%, Vasco com 3% e Grêmio também com 3%. O ranking prossegue com a Seleção Brasileira, Atlético-MG e Internacional, todos com 2%. Completam a relação Santos, Fluminense, Bahia, Botafogo, Vitória, Athlético, Sport e Remo, cada um com 1% da preferência nacional.