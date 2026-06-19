Acidente entre motocicleta e jipe na Rodovia Ulisses Guimarães, em São Pedro, mobilizou equipes de resgate; jovem de 20 anos, morador de Rio Claro, morreu no local. Foto: Drone Le Petit | @dronelepetit

Fatores como chuva, neblina e obras nas rodovias exigem atenção máxima de motoristas, ciclistas e pedestres

Os acidentes de trânsito na região voltaram a causar preocupação devido ao grande número de casos. Muitas ocorrências nos últimos dias envolveram vítimas em estado grave ou fatalidades. Registros recentes nas estradas da região incluem a morte de uma passageira de veículo na SP-310, em Santa Gertrudes. Houve também o óbito de um motociclista, cuja moto foi atingida por um veículo na marginal da mesma rodovia, já na altura de Rio Claro.

No atual período, fatores climáticos intensificam os riscos de acidentes. As chuvas e a neblina intensa, que atinge principalmente os pontos mais baixos, exigem cuidado redobrado dos motoristas.

Sobre a fatalidade em Santa Gertrudes, um outro acidente já havia ocorrido momentos antes no mesmo trecho. Quatro veículos foram envolvidos, reforçando o alerta para o risco de aquaplanagem nas pistas molhadas. A região também enfrenta um período de obras nas rodovias, exigindo ainda mais atenção ao transitar.

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Visibilidade reduzida e o risco para pedestres

Em madrugadas e manhãs de neblina intensa, ciclistas e pedestres que circulam pelos acostamentos ou atravessam as pistas ficam mais vulneráveis. A visibilidade para os motoristas é muito reduzida nestas condições, aumentando o risco de atropelamentos.

Em Rio Claro e outros municípios da região, a circulação de pedestres e ciclistas nas proximidades das rodovias é muito comum. Com o crescimento urbano ‘além rodovias’, muitos trabalhadores e estudantes precisam se expor a esses riscos diariamente. Embora o número ainda seja reduzido, o uso de passarelas é a opção mais segura. Elas evitam a necessidade de aumentar o trajeto em alguns quilômetros, principalmente em períodos com condições climáticas perigosas.