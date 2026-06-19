Evento gratuito reúne centenas de crianças e adolescentes no SEST SENAT de Rio Claro com jogos, mini handebol e espaço de lazer para toda a família

O Festival de Handebol do Projeto Esportes será realizado neste sábado, dia 20 de junho de 2026, pelo SEST SENAT Rio Claro, em uma iniciativa desenvolvida em parceria com o Instituto Crescer no Esporte e a Secretaria Municipal de Esportes de Rio Claro.

O evento acontece das 8h às 12h, nas dependências da própria instituição, reunindo centenas de crianças e adolescentes dos diversos polos onde o projeto é desenvolvido de forma gratuita para toda a população da cidade. A programação também atende alunos de projetos da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Secretaria de Educação, além de contar com a participação do polo da modalidade de Leme.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Durante toda a manhã, as quadras do SEST SENAT receberão jogos envolvendo diferentes categorias. Já no campo de futebol, serão montadas miniquadras com traves adaptadas para a prática do mini handebol, proporcionando uma experiência esportiva adequada e direcionada às crianças menores.

Além das atividades esportivas, o festival contará com o Espaço Kids, repleto de brinquedos infláveis, além de distribuição de pipoca e algodão-doce, garantindo momentos de lazer e integração para todos os participantes e suas respectivas famílias.

Desenvolvimento humano e social através do Festival de Handebol

Segundo a diretora do SEST SENAT Rio Claro, Cristiane Gobesso, o evento é um dos momentos mais aguardados do calendário esportivo da instituição. “É um momento de muita diversão, integração entre todos os polos e, principalmente, de valorização do esporte como ferramenta de desenvolvimento humano. As crianças se encontram, fazem novas amizades, vivenciam o espírito de equipe e celebram o handebol. Tenho um carinho muito especial por este projeto e por tudo o que ele representa para a formação dessas crianças e adolescentes”, destaca.

Para Alexandre Colagrai, responsável pelo Instituto Crescer no Esporte, o projeto traz impactos profundos que vão muito além das quadras. Ele explica que, além do desenvolvimento esportivo e social, a iniciativa possui o diferencial de oferecer um trabalho de intervenção psicológica com as crianças, o que contribui diretamente para o fortalecimento emocional, desenvolvimento comportamental e na construção de valores importantes para a vida.

O secretário municipal de Esportes de Rio Claro, Erlon Mastricico Thiele, ressalta a dimensão e a relevância da iniciativa no município. “O que mais chama a atenção neste trabalho é o grande número de praticantes da modalidade. Conseguimos ampliar significativamente o atendimento esportivo, levando o handebol para diversos polos da cidade, como SEST SENAT, UNESP, Lagoa Seca, Hamilton Prado e Batovi, democratizando o acesso ao esporte e promovendo oportunidades para nossas crianças e jovens.”

O evento é totalmente aberto à visitação e toda a comunidade está convidada a prestigiar as atividades e conhecer de perto o trabalho social e esportivo realizado pelo projeto.

Serviço