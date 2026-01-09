Foto: Divulgação

Inscrições começam no domingo, dia 11 de janeiro e vão até 1º de fevereiro

A Cia Passarinhar, um coletivo circense de Rio Claro que atua com formação, pesquisa e apresentações artísticas desde 2015, abriu seu Programa de Bolsas de Estudos para 2026. Segundo o coletivo, o trabalho é uma iniciativa voltada a ampliar o acesso à arte circense para crianças, jovens e adultos. As bolsas oferecidas pelo programa são destinadas prioritariamente pelos critérios étnico-racial, socioeconômico e moradores de Rio Claro. Clique aqui e confira o edital do programa de bolsa de estudos.

De acordo com informações do edital, a bolsa será para aulas de Circo Aéreo durante o período de março à dezembro de 2026, com possibilidade de prorrogação para o ano seguinte. “Consiste em uma aula semanal de duas horas para quem se inscrever nas turmas de jovens/adultos e uma hora e meia para quem se inscrever nas turmas infantis, no Galpão das Artes Passarinhar, localizado na Rua 1B, 351, no Cidade Nova, totalmente livre de custos.

É possível fazer a inscrição clicando aqui, de 11 de janeiro a 1º de fevereiro ou presencialmente no CEU Mãe Preta, no dia 17 de janeiro, na Lagoa Seca no dia 24 e no Jardim Inocoop 31 de janeiro, sempre das 16 às 19h.

RESULTADOS

O resultado do programa de bolsas será divulgado na rede social da associação Cia Passarinhar no dia 23 de fevereiro e encaminhado ao candidato pelo contato informado no formulário.