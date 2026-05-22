Série de TV ‘Aberto para Compras’ busca antiguidades e histórias curiosas em Rio Claro. Foto: Divulgação

Programa do Canal History busca antiguidades e histórias curiosas na cidade

A série de TV original do Canal History e FJ Produções, “Aberto para Compras”, irá filmar um episódio de sua terceira temporada na cidade de Rio Claro no dia 08 de julho de 2026. A produção do programa busca moradores locais que possuam objetos especiais, cheios de história, e que tenham interesse em negociá-los com especialistas em antiguidades.

No programa, os antiquaristas Cláudio Claudino, Duda Queiroz e Sergio Longo Junior viajam pelo Brasil a bordo de uma kombi. Ao longo da jornada, eles fazem descobertas sobre a história do país, conhecem pessoas com objetos impressionantes e realizam negociações. Os especialistas são colecionadores experientes que avaliam os itens e conversam com os proprietários.

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Como participar da série de TV em Rio Claro

Para participar das gravações e apresentar seu objeto aos especialistas, os interessados devem se inscrever enviando informações e fotos por meio do formulário digital disponível no link https://sites.google.com/fjproducoes.com.br/abertoparacompras/menu. Podem ser inscritos itens variados, como instrumentos musicais, moedas antigas, vitrolas, vinis, móveis, joias, obras de arte, carros, motos e bicicletas antigas, além de objetos curiosos e colecionáveis.

Caso o objeto seja selecionado, a equipe de produção entrará em contato com o proprietário para combinar os detalhes da gravação. A produção esclarece que a negociação e os valores financeiros dependem exclusivamente dos especialistas, sem interferência do Canal History. Não há obrigação de concretizar a venda, e ambas as partes são livres para aceitar ou recusar as propostas. Para esclarecer dúvidas, a equipe disponibiliza o e-mail [email protected] e os contatos de telefone (48) 99193-3172 (Priscila) ou (21) 98181-5400 (Renata).