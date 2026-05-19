Orquestra Filarmônica de Rio Claro. Foto: Divulgação/Giorgi Bastos/Arquivo JC

Evento em comemoração ao Mês das Mães acontece no Grupo Ginástico com solistas consagrados e arrecadação de alimentos

A Orquestra Filarmônica de Rio Claro apresenta, no próximo dia 29 de maio, a partir das 20h, o espetáculo “Ópera 2026: Elixir e seus amores”, no Grupo Ginástico Rio-clarense. A apresentação integra a programação especial em comemoração ao Mês das Mães e promete uma noite de emoção e grandes clássicos da música erudita.

O evento tem entrada gratuita, e o público é convidado a contribuir, de forma voluntária, com a doação de 1 kg de alimento não perecível. As doações serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade de Rio Claro.

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Grandes clássicos da Orquestra Filarmônica de Rio Claro e ópera italiana

O espetáculo faz parte do projeto A Caminho do Interior, iniciativa do Consulado Geral da Itália em São Paulo, em parceria com o Instituto Italiano di Cultura San Paolo e o Governo do Estado de São Paulo.

Com direção geral e artística de Paulo Esper, o espetáculo apresenta um formato cênico com trechos de populares óperas italianas, acompanhados de legendas em português. No palco, os solistas Thayana Roverso e Rafael Stein interpretam árias consagradas de obras como Elixir do Amor, Il Guarany, La Bohème, Cavalleria Rusticana e La Traviata.

Patrocínio e apoio cultural

A temporada da Orquestra Filarmônica de Rio Claro conta com o patrocínio da Whirlpool Corporation, além da empresa Brascabos.

Também apoiam a iniciativa a Casa do Construtor, Jog Instrumentos Musicais, Sapataria Lago Azul, Ápia Veículos, Xavier Camargo Imóveis e Estrutura Dinâmica, além do apoio institucional da Prefeitura de Rio Claro.