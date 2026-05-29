Quermesse de Santo Antônio tem início neste sábado (30), na Vila Paulista

Capela Santo Antônio promove tradicional quermesse e programação religiosa entre os meses de maio e junho com benção de bolo e pães

A tradicional Festa de Santo Antônio em Rio Claro começa neste sábado (30 de maio) na Capela Santo Antônio, localizada na Vila Paulista. O evento, que une celebração religiosa e quermesse, acontece também nos dias 6, 13 e 20 de junho, sempre das 18h às 23h. O público poderá conferir as atrações na Rua P4, entre as avenidas P23 e P25.

Além das barracas típicas e da confraternização da comunidade, os dias de festa contarão com um telão especial para a transmissão do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, integrando entretenimento e tradição.

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Programação religiosa e Tríduo em Louvor

A programação espiritual da Festa de Santo Antônio em Rio Claro reserva um espaço importante para a devoção dos fiéis. Entre os dias 10 e 12 de junho, às 19h, a capela sedia o Tríduo em Louvor a Santo Antônio, que este ano traz o tema “Santo Antônio construtor da paz e do amor”.

A cada dia do tríduo haverá um momento específico de clamor: no dia 10 de junho ocorre a bênção da saúde; no dia 11, a bênção dos idosos e das famílias; e, no dia 12, a bênção dos olhos.

Dia do Padroeiro e venda do tradicional bolo

O ponto alto das festividades acontece no dia 13 de junho, data oficial dedicada ao santo. As atividades começam cedo, às 8h30, com a aguardada bênção do bolo de Santo Antônio. Na sequência, às 9h, será celebrada uma missa com a primeira bênção dos pães do dia.

O serviço de bar e a retirada de alimentos funcionam até as 13h no período diurno. Mais tarde, ao meio-dia, haverá uma nova rodada de bênção dos pães para os devotos. A programação oficial de encerramento do dia festivo começa às 17h30 com a procissão pelas ruas do bairro, seguida da missa campal às 18h.