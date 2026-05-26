A capela de Santo Antônio fica na Rua P4 entre as avenidas P23 e P25, na Vila Paulista

Paróquia de Nossa Senhora da Saúde organiza a tradicional festividade junina na Capela de Santo Antônio com programação religiosa e quermesse

A tradicional Festa de Santo Antônio em Rio Claro tem início neste sábado, dia 30 de maio, na Capela de Santo Antônio, localizada no bairro Vila Paulista. O evento, que integra o calendário das festividades juninas mais antigas e conhecidas da região, contará com celebrações litúrgicas e a tradicional quermesse com comidas típicas e música ao vivo. A capela pertence à Matriz da Paróquia de Nossa Senhora da Saúde, sob a coordenação do pároco padre José Luis Sauer.

O público poderá usufruir de um espaço que passou por melhorias estruturais recentes, incluindo a ampliação do salão de festas e a reforma da cozinha para o acolhimento dos visitantes. A quermesse será realizada sempre aos sábados do mês de junho, especificamente nos dias 30 de maio, 6, 13 e 20 de junho, a partir das 18h. No cardápio preparado pelos voluntários, constam opções tradicionais como cuscuz, pastéis e quibes.

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Programação religiosa e o Dia do Padroeiro

A programação litúrgica reserva momentos específicos de devoção. Entre os dias 10 e 12 de junho, a capela sediará o tríduo preparatório, sempre com missas às 19h. O primeiro dia do tríduo (quarta-feira, 10) terá a bênção da saúde; o segundo dia (quinta-feira, 11) trará a bênção dos idosos e das famílias; e o último dia (sexta-feira, 12) contará com a bênção dos olhos.

No dia 13 de junho, sábado dedicado a Santo Antônio, as atividades começam às 8h30 com a tradicional bênção do bolo do padroeiro. Os pedaços de aproximadamente 1 kg estão sendo vendidos por adesão ao valor de R$ 35. Às 9h, ocorre a santa missa acompanhada da bênção dos pães, seguida por uma nova bênção dos pães ao meio-dia. Na mesma data, haverá serviço de bar no horário do almoço e a transmissão dos jogos da Copa do Mundo em um telão instalado no salão.

No final da tarde do dia 13, a partir das 17h30, os fiéis participam da procissão pelas ruas da Vila Paulista com a imagem menor do santo, conhecida pela comunidade como “Toinho”. O cortejo retorna à capela para a realização da missa campal, prevista para as 18h. Para o lazer e visitação, o evento também conta com espaço kids, estacionamento no entorno da praça e a exposição do “Tonhão”, uma imagem gigante de Santo Antônio com cerca de três metros de altura que fica no salão para registros fotográficos dos devotos. A Capela de Santo Antônio fica na Rua P-4, entre as avenidas P-23 e P-25, na Vila Paulista, em Rio Claro.