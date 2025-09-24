Carreta para exames de mamografia estará em Rio Claro; é preciso agendar

O atendimento é voltado às mulheres de 40 a 69 anos e interessadas devem procurar a unidade do supermercado Savegnano, no Consolação. Vagas são limitadas

No mês de outubro, o Savegnago Supermercados das cidades de Ribeirão Preto, Rio Claro, Limeira e Araraquara recebe, em algumas de suas lojas, novamente a carreta de prevenção ao câncer de mama do Hospital de Amor de Barretos. A ação faz parte da campanha Outubro Rosa e oferece gratuitamente exames com foco preventivo e detecção precoce da doença. O atendimento é voltado às mulheres de 40 a 69 anos.

Importante

As interessadas devem procurar as unidades que receberão a carreta para agendamento prévio e retirada de senha, pois as vagas são limitadas. Em Rio Claro a unidade do supermercado fica na Rua 14, número 96, Consolação. Para a realização do exame, é necessário apresentar cópia do CPF, RG, Cartão SUS e comprovante de residência.

“Acreditamos que apoiar a prevenção é um dever social. A parceria com o Hospital de Amor fortalece a campanha Outubro Rosa e reforça o compromisso do Savegnago com o bem-estar de seus clientes. Exames preventivos são o caminho para uma vida com mais qualidade”, destaca o presidente-executivo da rede, Chalim Savegnago.

Prevenção

O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, depois do câncer de pele não melanoma. A detecção precoce é fundamental porque aumenta significativamente as chances de tratamento eficaz e de cura. Quanto mais cedo a doença é diagnosticada, maiores são as possibilidades de preservar a saúde, reduzir os impactos do tratamento e garantir qualidade de vida às pacientes.

Datas dos exames

10/10, das 13h às 16h

11/10, das 09h às 16h