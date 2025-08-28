Suelen Salles é cadeirante e foi atropelada há dois meses. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Viúva e mãe de uma menina de 5 anos, Suelen depende do equipamento para sua locomoção e cuidados com a filha; valor necessário é de R$ 2,2 mil. Doações podem ser feitas via PIX ou site de arrecadação

A moradora de Rio Claro, Suelen Fernanda Salles, organizou uma arrecadação on-line para a manutenção que necessita realizar em sua cadeira de rodas após sofrer um acidente.

“Sou cadeirante há 26 anos por conta uma doença nos ossos. Recentemente fui atropelada, cerca de dois meses, mas a pessoa responsável não arcou com os custos. Precisei desembolsar cerca de R$ 700,00 para desentortar a cadeira, mas ainda é preciso trocar uma peça na parte de baixo, que custa R$ 2.200,00”, relata.

Suelen conta ainda que resolver fazer a “vaquinha” para tentar levantar o valor para o reparo, pois a cadeira é fundamental na sua vivência.

“Preciso muito arrumar a cadeira, meu objetivo é conseguir o valor da peça e também um pouco mais para que eu consiga ir até São Carlos e voltar, pois só realizam por lá esse serviço”, explica.

Suelen explica que depende totalmente da cadeira para realizar suas tarefas do dia a dia e ainda cuidar de sua filha.

“Tenho uma filha de cinco anos e sou viúva há quatro, eu utilizo a cadeira para minha locomoção, levo minha filha para a igreja e também vou ao médico e a cadeira me ajuda muito. Quem puder ajudar, eu agradeço imensamente”, fala.

Os valores podem ser doados através do PIX 19997907506 ou diretamente no site da arrecadação, pelo link www.vakinha.com.br/5696950.