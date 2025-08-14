Animal fez uma ‘visita surpresa’ e Guarda Civil Municipal foi acionada

Animal foi capturado pela Polícia Ambiental e devolvido à natureza sem ferimentos; caso ocorreu na manhã desta terça-feira (13)

Ao chegar para trabalhar na manhã de ontem (13) a proprietária de uma clínica de estética que fica localizada no bairro Santa Cruz teve uma surpresa.

Ela se deparou com um animal dentro da garagem do estabelecimento e com receio acionou a Guarda Civil Municipal.

Ao chegarem no endereço, os guardas constataram que se tratava de um graxaim-do-mato, mais conhecido como “cachorro-do-mato”.

Foi então solicitado o apoio da Polícia Militar Ambiental que realizou a captura do animal e depois a soltura no habitat natural, em segurança e sem ferimentos.