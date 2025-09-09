Local foi destruído pelas chamas (Foto: Defesa Civil Santa Gertrudes)

A Polícia Civil esclareceu a origem de um incêndio que atingiu uma metalúrgica na cidade de Santa Gertrudes. Na tarde desta terça-feira (9) a Polícia Militar recebeu, via Copom, a informação de um incêndio em andamento pela Avenida Paulo Sergio Denardi, Nova Santa Gertrudes. Ao chegarem, eles isolaram a área para garantir a segurança e aguardaram a chegada dos bombeiros, que realizaram o combate às chamas. Posteriormente, a perícia compareceu ao local para realizar os procedimentos técnicos necessários.

Em sequência, os investigadores, estiveram na empresa para dar continuidade à investigação. Após entrevista com o proprietário, foi esclarecido que o incêndio teve origem em uma “brincadeira” entre funcionários. Um funcionário relatou que, enquanto manuseava thinner, uma lata tombou derramando o produto inflamável no chão e que seu colega então ateou fogo ao thinner causando o incêndio que se alastrou por todo o almoxarifado. A testemunha ressaltou o grave risco que a situação representou, pois o fogo subiu toda a escada e atingiu a parte superior, causando danos significativos.

Vários veículos dos bombeiros foram acionados para conter o fogo e evitar maiores prejuízos. Quanto ao indiciado, este não contou com a assistência de advogado no momento, e a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 2.000,00, paga pela genitora do mesmo que após indiciado foi liberado para responder o processo em liberdade.