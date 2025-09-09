Imagens redes sociais

Um incêndio atingiu na tarde desta terça-feira (9) uma metalúrgica localizada na Avenida Paulo Sérgio Denardi, no bairro Nova Santa Gertrudes, em Santa Gertrudes. As chamas intensas e a densa fumaça se espalharam pela região e chamaram a atenção de moradores e motoristas que trafegavam pela Rodovia Washington Luís (SP-310), próxima ao local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atua no combate ao fogo. Até o momento, não há informações sobre vítimas, apenas de prejuízos materiais, segundo apurado pelo JC. A empresa atingida atua na produção de peças para o setor cerâmico, importante ramo da economia regional.

Ainda não se sabe sobre as causas do incêndio, que deverão ser apuradas após a contenção total das chamas e perícia no local. As equipes de emergência permanecem no local para garantir a segurança e evitar o risco de novos focos. Novas informações serão atualizadas em breve.

