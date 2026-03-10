Na foto de arquivo do Jornal Cidade, tirada em 2020, é possível ver a extensão do trecho entre Jd. Primavera e Cervezão (NR Drones)

Prefeitura de Rio Claro define empresa para megaobra na cidade. Valor do investimento chega a R$ 57 milhões, 5,1% menor do que o preço base de orçamento

A Prefeitura de Rio Claro contratou a empresa que executará a megaobra de implantação da chamada Avenida Integração, que vai ligar a região central do município até as margens da Rodovia Washington Luís (SP-310). Além da infraestrutura viária, o trecho contará com um parque linear no entorno da via, entre outras melhorias.

O valor fechado no pregão foi de R$ 57,3 milhões, que foi a melhor oferta pela empresa Era Técnica Engenharia e Serviços Ltda., fundada em 1994 em São Paulo, que disputou a concorrência com outras 10 empreiteiras. Há um desconto em relação ao preço base de R$ 60,3 milhões que chega a 5,1%. O investimento será pago com empréstimo aprovado pela Câmara Municipal.

Anunciada em 2023, a Avenida Integração agora será mais extensa e alcançará outros trajetos. Segundo a Secretaria Municipal de Obras, no novo projeto o metro linear da via terá 14% do custo reduzido em relação ao original que era estimado em R$ 46 milhões, mas com quatro quilômetros de extensão anteriormente.

O novo projeto prevê a implantação de uma via rápida com mais de seis quilômetros de extensão, ligando a Avenida 24-A ao Jardim Figueira, aproveitando o traçado do antigo leito ferroviário. No novo projeto, inclui-se também mais dois blocos no Panorama e na Avenida Saburo Akamine, onde a concessionária Eixo-SP construirá uma nova entrada na cidade pela SP-310.

“A Avenida Integração será um marco para a mobilidade e qualidade de vida de Rio Claro. É um projeto que vai melhorar o trânsito e o acesso aos bairros da cidade. É também uma obra de novos espaços de lazer, ciclovias e áreas verdes para o município”, afirmou o prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) nessa segunda-feira (9) ao Jornal Cidade.

O novo eixo viário foi planejado, segundo a municipalidade, para melhorar o fluxo de veículos, desafogar o trânsito e fortalecer a ligação entre diversos bairros, especialmente da região norte, como o Grande Cervezão, onde está localizado o hospital público municipal, e a Vila Martins, que concentra serviços essenciais como o Corpo de Bombeiros e o Samu.

O projeto contempla a requalificação de toda a área ao longo da via, com a implantação de praças lineares, espaços para a prática esportiva, parques infantis e novo paisagismo, promovendo mais qualidade de vida, integração urbana e valorização dos espaços públicos.

A Avenida Integração estará ao longo do antigo leito ferroviário, desde a Avenida 24-A (Início do trecho “C”: “Aparecida”) até a Rua 19, entre a Av. Paulista 2 e a Rua Dezoito / Av. 70, entre os bairros Recanto Paraíso e Jardim Boa Vista (Final do trecho “B”: “Jacutinga”), prolongando-se até o cruzamento da Av. 50-PA com a Av. Paulista, divisa dos bairros Recanto Paraíso, Jardim Panorama, e Jardim das Paineiras (Final do trecho “D”: “Panorama”).

Depois, no entorno da Avenida Integração na “Avenida Saburo Akamine” (“Trecho E”), entre a Rua 30 (Início do trecho “E”) e a Av. Paulista (Final do trecho “E”), delimitada pelos bairros Conjunto Habitacional Rio Claro H, Jardim Santa Elisa e Jardim Figueira.