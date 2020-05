Após quatro meses sem publicar nenhuma foto no seu Instagram, a cantora Adele reapareceu na rede social nesta quarta-feira (6), um dia após completar 32 anos. Em uma imagem em que surge mais magra e de vestido preto com mangas bufantes, ela agradece aos fãs pelas mensagens de aniversário e faz uma homenagem aos que trabalham em serviços essenciais durante a pandemia do novo coronavírus.

“Espero que todos estejam seguros e sãos durante esse período louco. Gostaria de agradecer a todos os nossos socorristas e funcionários essenciais que nos mantêm seguros enquanto arriscam suas vidas! Vocês são verdadeiramente nossos anjos. 2020, ok, tchau e obrigada”, escreveu ela. Essa é a primeira foto da atriz publicada por ela neste ano.

Em novembro de 2019, Adele foi fotografada em uma festa de Halloween e chamou a atenção por seu emagrecimento. A inglesa já vinha falando sobre suas mudanças de hábito desde 2016 em uma entrevista à revista Vogue.

Ela contou que nunca esteve tão saudável e que tinha deixado de beber e de fumar para proteger a sua voz. “Eu estava tentando conseguir resistência para minha turnê”, disse ela, “então, perdi um pouco de peso. Agora, eu visto roupas normais e prontas para uso -o que é realmente um grande problema para mim!”

O processo de emagrecimento já vinha ocorrendo alguns anos antes. Em 2015, Adele havia perdido 30 kg, segundo a revista People. Dois anos antes, ela contou que seguia uma dieta vegetariana, sem refrigerantes, doces e alimentos processados. “Eu comecei a me sentir melhor, física e mentalmente”, afirmou na época.

Adele também se submeteu a uma rigorosa rotina de exercícios de pilates e a um tratamento hipnótico para aliviar a ansiedade causada pelo abandono do cigarro.

“Eu nunca quis parecer modelos de revista. Represento a maioria das mulheres e sou muito orgulhosa disso. Se eu decidi mudar meu corpo, foi estritamente por questões de saúde”, disse.

Não à toa, a cantora se preocupa com a saúde. Em 2017, ela chegou a cancelar shows em Londres por problemas nas cordas vocais.

“As últimas duas noites em Wembley foram os maiores e melhores shows da minha vida. (…) Mas lutei vocalmente nas duas noites. Tive de me esforçar muito mais que o normal”, escreveu Adele, em uma longa mensagem postada nas redes sociais na data do show.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)