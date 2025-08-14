Cãominhada é uma das atividades do AgitaCão de Rio Claro. Foto: Arquivo JC/Divulgação/Mary Miller Fotografia

Evento no dia 24/08 une Cãominhada, circuito de agility e desfile para adoção; arrecadação de ração beneficiará animais carentes da A.E.P.A.

O AgitaCão está de volta ao Lago Azul, em Rio Claro, levando alegria, integração e solidariedade para cães e tutores. A 19ª edição do evento será realizada no próximo dia 24, um domingo, a partir das 9h, ao lado do Centro Cultural Roberto Palmari.

O evento terá uma manhã repleta de atrações, incluindo a tradicional Cãominhada, o famoso Cãocurso, desfile de cães para adoção e até uma pista de agility com obstáculos de baixo grau de dificuldade, aberta a todos os cães.

Neste ano, o evento, que conta com o apoio da Prefeitura de Rio Claro, mantém firme sua proposta de integrar pessoas, marcas patrocinadoras, órgãos públicos e instituições beneficentes em prol dos cães carentes da cidade, promovendo um dia de união, empatia e diversão. O principal objetivo é arrecadar ração para a A.E.P.A. (Associação Educativa de Proteção Animal), referência no cuidado e proteção de cães carentes em Rio Claro. No encerrando do evento será entregue à associação um vale com o total de ração arrecadada durante a campanha.

Outro destaque será o Desfile de Cães para Adoção, com a presença de ONGs e instituições que atuam no resgate e cuidado de animais abandonados. Será uma oportunidade para o público encontrar um novo integrante para a família e oferecer um lar amoroso a um cão que precisa.

Os patrocinadores também marcarão presença com tendas repletas de novidades, distribuição de brindes e sorteios exclusivos, garantindo ainda mais momentos especiais para tutores e pets.

Para garantir a segurança e o bem-estar de todos, os cães participantes do AgitaCão devem estar com as vacinas V6 e Antirrábica em dia.

Mais informações sobre as atividades do AgitaCão está disponível em agitacaopet.com.br ou pelo Instagram @agitacaopet.

Programação do 19º AgitaCão

Cãominhada – passeio em volta do Lago Azul, em um percurso agradável cercado por árvores, onde cães e tutores caminham lado a lado.

Pista de Agility – um circuito com obstáculos de baixo grau de dificuldade, disponível para todos os cães que queiram se aventurar e se divertir.

Desfile de Adoção – ONGs e instituições apresentam no palco os “aumigos” que aguardam por um lar, compartilhando histórias de resgate e superação.

Cãocurso – as inscrições estão abertas até 16 de agosto às 10h. Para participar do Cãocurso, as fotos dos cães e gatos devem ser enviadas para o WhatsApp (19) 99968-3826. Após o encerramento das inscrições, as imagens estarão disponíveis para votação nos stories do Instagram oficial @agitacaopet. No dia do evento, os cães mais votados de cada categoria subirão ao palco esbanjando charme, fofura e carisma para disputar ao vivo o título de CãoPeão do 19º AgitaCão e que será o embaixador da próxima edição.

Categorias

• Cão Fantasiado Pequeno Porte – Pequenos que arrasam na criatividade com fantasias divertidas.

• Cão Fantasiado Médio a Grande Porte – Vale tudo: super-herói, personagem ou figurino inusitado.

• Cão Chique Pequeno Porte – Elegância em penteados, roupinhas e acessórios.

• Cão Chique Médio a Grande Porte – Porque os grandões também sabem ser fashionistas.

• Cão Cover – Semelhanças divertidas com cães famosos da ficção ou da mídia.

• Meu Miaumigo é um Meme – Categoria especial para gatos com frases de meme engraçadas.

• Cão Atleta – Para cães cheios de energia e habilidades, com apresentação no circuito de agility e premiação para o melhor desempenho.