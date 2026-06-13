Protagonistas do espetáculo, que segue em cartaz no SESI até amanhã (14), detalham o processo criativo e o diálogo constante com a comunidade local

O espetáculo “Lia Lia”, nova montagem da companhia Teatrofilme, está em cartaz no Centro Cultural SESI Rio Claro até este domingo (14). A peça, que marca o encontro inédito entre as atrizes Bete Coelho e Camila Pitanga, é uma adaptação do romance de Caetano W. Galindo e explora a complexidade da identidade humana por meio de uma narrativa fragmentada. Em entrevista exclusiva ao colunista Farid Zaine, as artistas abriram os bastidores da produção e explicaram como a obra ganha contornos únicos a cada cidade visitada.

A montagem, que conta com direção de arte de Daniela Thomas e direção geral de Gabriel Fernandes e Bete Coelho, aposta em uma experiência sensorial e poética. Um dos pontos centrais da entrevista foi o processo de colaboração com talentos locais. Em cada município, duas alunas do Núcleo de Artes Cênicas (NAC) do SESI-SP são selecionadas via audição para integrar o coro cênico, funcionando como um elo vital entre o espetáculo e o público local.

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O diálogo entre o teatro e a cidade

Camila Pitanga define a presença das atrizes locais como fundamental para a vivacidade do trabalho. “Elas são um pouco embaixadoras e um pouco semente dessa troca entre o teatro e a cada cidade”, afirmou. Bete Coelho reforça que a peça é um organismo vivo que absorve características dos novos integrantes. “Elas chegam com personalidades e talentos específicos; se há uma habilidade para o canto, por exemplo, nós incorporamos à encenação”, pontua a atriz.

Além da integração com o NAC, a entrevista com Farid Zaine abordou os desafios da produção teatral no Brasil, a importância da democratização do acesso às artes e reflexões sobre o cinema nacional. Com entrada gratuita, a temporada em Rio Claro reforça o compromisso do SESI-SP com a difusão cultural e a formação de plateia.

O público pode conferir as apresentações neste sábado (13), das 17h às 18h20, e no domingo (14), das 18h às 19h20.