O zagueiro Sérgio Raphael estreou com vitória diante da torcida rio-clarense e destaca o potencial da equipe rubro-verde na competição nacional

O Velo Clube conquistou uma importante vitória ao vencer o Sampaio Corrêa-RJ por 2 a 0, em partida realizada neste sábado (12) no Estádio Benitão, válida pela Série D do Campeonato Brasileiro. O resultado positivo marca um passo importante para a equipe na busca por seus objetivos dentro da competição nacional.

A reportagem do JC conversou com o zagueiro Sérgio Raphael, um dos novos reforços do Velo Clube, que celebrou sua estreia atuando em casa. “Muito feliz pela minha primeira vitória com o clube e também por estrear em casa, ao lado do nosso torcedor. Desde a minha chegada, fui muito bem recebido por todo o grupo. Tenho total convicção no nosso trabalho e fiquei impressionado com o alto nível da equipe”, declarou o jogador.

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Otimismo para a temporada

O zagueiro também projetou um cenário positivo para a sequência da temporada. Segundo Sérgio Raphael, o apoio dos torcedores do Rubro Verde será um diferencial fundamental para o desempenho do grupo nos próximos compromissos do campeonato.

“Estrear em casa, com o apoio da torcida e conquistando a vitória, é fundamental. Já deu para perceber o quanto eles vão nos apoiar até o fim. Tenho certeza de que será uma temporada vitoriosa para nós. O Campeonato Brasileiro é muito competitivo, mas, com a nossa torcida ao lado, somos ainda mais fortes”, concluiu o zagueiro.