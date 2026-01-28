Foto: Reprodução/Redes Sociais | @laviniasales02

Atacante Yuri Alberto atende torcedora de Santa Gertrudes durante partida contra o Velo Clube em Rio Claro e presenteia a garota com camisa autografada

O atacante Yuri Alberto protagonizou um momento emocionante fora das quatro linhas no último domingo (25), durante a partida entre Velo Clube e Corinthians no Estádio Benitão. Lavínia Sales, uma torcedora mirim de apenas sete anos, natural de Santa Gertrudes, conseguiu realizar o sonho de conhecer o ídolo de perto.

A garota entrou no gramado ainda durante o aquecimento dos atletas com um objetivo claro: encontrar o centroavante. O jogador a recebeu com atenção e carinho, posando para fotos antes do início do confronto que movimentou Rio Claro e toda a região.

O encontro com o ídolo Yuri Alberto

Dentro de campo, o camisa 9 foi decisivo ao marcar o gol da vitória corintiana por 1 a 0 nos minutos finais. Após o apito encerramento, Yuri Alberto voltou a encontrar Lavínia durante as entrevistas pós-jogo. O atleta presenteou a pequena fã com abraços, fotos e uma camisa autografada.

Em conversa com a reportagem do Jornal Cidade, Aline Sales, mãe de Lavínia, expressou a felicidade da filha. Segundo ela, o carinho demonstrado pelo jogador foi fundamental para a realização de um dos maiores sonhos da menina, que agora assiste aos vídeos do encontro pela internet.

Paixão pelo Corinthians e novos planos

A paixão de Lavínia pelo Timão começou cedo, por influência do avô Geraldo, e a acompanha desde os dois anos de idade. No domingo, ela foi ao estádio acompanhada pelo tio, Natan Silva, após conseguirem os ingressos na manhã do próprio dia do jogo.

Após conhecer o ídolo Yuri Alberto e ver o time do coração de perto, a torcedora mirim já faz novos planos. O próximo desejo de Lavínia é visitar o CT Joaquim Grava e a Neo Química Arena para vivenciar novas experiências inesquecíveis com o Corinthians.