Trecho em obras na SP-191 estará sinalizado

Concessionária realizará interdições parciais da rodovia entre Rio Claro e Araras para instalação de tubulações de drenagem

A Arteris Intervias informa que entre os dias 26 e 30 de setembro realizará operações de sinalização Pare e Siga na Rodovia Wilson Finardi (SP-191), entre Araras e Rio Claro. As operações ocorrerão das 05h45 até às 18h e serão necessárias para a instalação de tubulações de drenagem na rodovia. As intervenções fazem parte das obras de duplicação de 17,5 quilômetros da SP-191.

Confira como será o cronograma

Sexta-feira (26): Sinalização Pare e Siga na altura do km 57 – das 05h45 às 18h;

Sinalização Pare e Siga na altura do km 57 – das 05h45 às 18h; Sábado (27): Sinalização Pare e Siga na altura do km 57 – das 05h45 às 18h;

Sinalização Pare e Siga na altura do km 57 – das 05h45 às 18h; Segunda (29): Sinalização Pare e Siga na altura do km 61 – das 05h45 às 18h;

Sinalização Pare e Siga na altura do km 61 – das 05h45 às 18h; Terça (30): Sinalização Pare e Siga na altura do km 61 – das 05h45 às 18h;

Alça de acesso ao bairro Mãe Preta, em Rio Claro, está interditada

As equipes de obras da concessionária também interditaram no início de setembro a alça de acesso ao bairro Parque Mãe Preta, em Rio Claro. A operação ocorre na altura do km 63 da Rodovia Wilson Finardi (SP-191), sentido Araras-Rio Claro, para execução de atividades de terraplanagem e pavimentação que fazem parte das obras de duplicação da rodovia.

Os serviços têm previsão de duração até o dia 04 de outubro. Durante esse período, a rota alternativa indicada para os motoristas que necessitarem acessar o município, é seguir pela rodovia por mais 3 km e acessar a cidade pela Avenida Brasil, na altura do km 66. Ou efetuar o retorno neste mesmo local e acessar o dispositivo km 63 pela pista leste. Os motoristas devem obedecer à sinalização indicativa instalada na rodovia, e reduzir a velocidade nos trechos em obras, mantendo sempre uma distância de segurança do veículo à frente para evitar colisões.