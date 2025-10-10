Cantor Will Souza lança EP Livre

Cantor e compositor de Limeira apresenta seu primeiro trabalho extendedo com 4 faixas inéditas. O single de trabalho, “Aperte o Cinto”, convida o público para uma jornada de superação e autoconhecimento. EP estará disponível nas plataformas a partir das 18h

O cantor e compositor Will Souza lança nesta sexta-feira (10) seu aguardado EP “Livre”. O trabalho, que une a força do pop country com a influência de grandes divas dos anos 90, como Shania Twain e Faith Hill, promete conquistar fãs do gênero.

Gravado e produzido em Limeira, no renomado Estúdio Trash Records, o EP é composto por quatro faixas inéditas que transitam entre momentos dançantes e românticos. Através de suas letras, Will retrata as dificuldades da vida adulta, a superação de obstáculos e a importância de acreditar em si mesmo.

“Livre”: um manifesto de autenticidade

Acima de tudo, “Livre” se apresenta como um manifesto para sermos quem quisermos ser, sem amarras, como explica o próprio artista. “A música sempre esteve presente em minha vida, mas foi em 2021 que comecei a trilhar meu caminho profissional. Em 2022, lancei meu primeiro single, ‘Enlouquecer’, e desde então não parei mais”, conta Will.

Ele complementa: “Agora, decidi lançar um EP completo, com início, meio e fim, que conta uma história e representa uma verdadeira viagem interior.”

As faixas do EP “Livre”

O EP é formado por um conjunto de quatro músicas que guiam o ouvinte por essa jornada:

“Aperte o Cinto”

“Não Tem”

“Ao Seu Lado”

“Desejo”

A faixa escolhida como single de trabalho é a energética “Aperte o Cinto”, que traz uma sensação de decolagem e convida o público a embarcar nessa viagem musical desde o primeiro acorde.

O EP “Livre” estará disponível em todas as plataformas digitais a partir das 18h desta sexta-feira.