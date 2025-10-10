Cantor e compositor de Limeira apresenta seu primeiro trabalho extendedo com 4 faixas inéditas. O single de trabalho, “Aperte o Cinto”, convida o público para uma jornada de superação e autoconhecimento. EP estará disponível nas plataformas a partir das 18h
O cantor e compositor Will Souza lança nesta sexta-feira (10) seu aguardado EP “Livre”. O trabalho, que une a força do pop country com a influência de grandes divas dos anos 90, como Shania Twain e Faith Hill, promete conquistar fãs do gênero.
Gravado e produzido em Limeira, no renomado Estúdio Trash Records, o EP é composto por quatro faixas inéditas que transitam entre momentos dançantes e românticos. Através de suas letras, Will retrata as dificuldades da vida adulta, a superação de obstáculos e a importância de acreditar em si mesmo.
“Livre”: um manifesto de autenticidade
Acima de tudo, “Livre” se apresenta como um manifesto para sermos quem quisermos ser, sem amarras, como explica o próprio artista. “A música sempre esteve presente em minha vida, mas foi em 2021 que comecei a trilhar meu caminho profissional. Em 2022, lancei meu primeiro single, ‘Enlouquecer’, e desde então não parei mais”, conta Will.
Ele complementa: “Agora, decidi lançar um EP completo, com início, meio e fim, que conta uma história e representa uma verdadeira viagem interior.”
As faixas do EP “Livre”
O EP é formado por um conjunto de quatro músicas que guiam o ouvinte por essa jornada:
- “Aperte o Cinto”
- “Não Tem”
- “Ao Seu Lado”
- “Desejo”
A faixa escolhida como single de trabalho é a energética “Aperte o Cinto”, que traz uma sensação de decolagem e convida o público a embarcar nessa viagem musical desde o primeiro acorde.
O EP “Livre” estará disponível em todas as plataformas digitais a partir das 18h desta sexta-feira.