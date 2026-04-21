A região turística da Serra do Itaqueri é uma das mais belas do estado de São Paulo e abrange 15 municípios

Evento gratuito apresenta o potencial turístico, cultural e econômico da região entre os dias 23 e 26 de abril

O Shopping Rio Claro sedia, entre os dias 23 e 26 de abril, a exposição Descubra a Serra do Itaqueri. O evento tem como objetivo principal apresentar o potencial turístico, cultural e econômico da região, oferecendo ao público uma oportunidade de conexão direta com a identidade e os atrativos das cidades que compõem a serra.

Durante os quatro dias de exposição, os visitantes poderão explorar diversos eixos temáticos que definem o destino. O setor de turismo de natureza e aventura terá destaque, ao lado da gastronomia regional e do artesanato local.

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Programação e valorização regional na Serra do Itaqueri

Além da exposição de produtos e serviços, a programação contará com apresentações culturais que buscam preservar e divulgar as tradições regionais. A iniciativa visa não apenas promover o entretenimento para toda a família, mas também fortalecer os produtores locais e fomentar a governança turística da região.

O evento é uma realização da Associação Serra do Itaqueri (ASI), em parceria com o Senac Rio Claro e a Governança Serra do Itaqueri, contando com o apoio institucional do Shopping Rio Claro. Em entrevista à rádio JCFM, Wendel Camargo, Diretor da Associação Serra do Itaqueri, e Marcos Mucci, Diretor da Serra do Itaqueri, detalharam a importância da ação e convidaram a população.

Assista abaixo à entrevista completa sobre a exposição Descubra a Serra do Itaqueri: