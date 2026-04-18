A cidade de Rio Claro se prepara para uma verdadeira viagem no tempo neste sábado (18). O Grupo Ginástico Rioclarense recebe a festa Super 80’s, que terá como grande estrela a banda Rod Hanna, consagrada como a melhor banda de flashback do Brasil. O grupo traz à cidade um espetáculo vibrante, repleto de hits e clássicos que marcaram gerações, prometendo uma noite de celebração para quem deseja cantar e dançar ao som de músicas que atravessam décadas.

Para garantir a imersão total na atmosfera das discotecas, o evento contará com uma superprodução de som e luzes. A programação musical começa cedo, com a abertura dos portões às 19h30. O aquecimento da pista fica sob a responsabilidade de dois nomes experientes: o DJ Ckgno assume as picapes às 20h, seguido pelo DJ Luciano César às 21h30, ambos trazendo os maiores sucessos que embalaram as casas noturnas nos anos 80. O momento mais aguardado da noite acontece às 23h, quando o Rod Hanna sobe ao palco para comandar o show principal.

Os interessados em participar desta noite nostálgica podem garantir seus ingressos, que estão disponíveis tanto na secretaria do GG quanto pela plataforma digital www.q2ingressos.com.br.

O Grupo Ginástico fica na Rua 2, 941, no Centro de Rio Claro.