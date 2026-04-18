Obra “Muximba” traz capítulo especial em homenagem a figuras históricas da comunidade negra rio-clarense

A professora universitária e pesquisadora Flávia Alessandra de Souza lançou em Rio Claro o livro Muximba: Amor Preto, obra que explora questões raciais e afetividade. Natural de Rio Claro e atualmente lecionando em uma universidade federal na Bahia, a autora retornou à cidade natal para apresentar o projeto, que destaca a ancestralidade e as vivências da população negra brasileira.

O lançamento oficial ocorreu na sede da escola de samba Grasifes, local que abrigou a histórica Sociedade José do Patrocínio. Durante a divulgação, a autora concedeu entrevista à rádio JC FM, neste sábado (18), detalhando a importância de registrar as memórias afetivas da comunidade.

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Homenagem a figuras históricas de Rio Claro

Um dos pontos altos do livro Muximba: Amor Preto é o capítulo-homenagem dedicado a Dona Floriza e Seu Oswaldo. O casal, já falecido, é lembrado por sua trajetória marcante na Sociedade José do Patrocínio e por seu papel fundamental na construção da história da comunidade negra de Rio Claro.

Flávia Alessandra, que é filha de Ademir Souza — figura bastante conhecida no município —, reforça com a obra os laços familiares e comunitários. Os exemplares da obra são limitados e podem ser reservados pelos leitores interessados através de formulário digital disponibilizado pela autora e por itermédio do número de telefone por ela mencionado durante a entrevista.