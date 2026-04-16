Sobradão recebe o evento “Arrocha” com show de Pablo, o Fenômeno, no sábado

Evento “Arrocha Rio Claro” acontece no Sobradão Eventos com sucessos de 20 anos de carreira do artista

O Sobradão Eventos recebe na noite deste sábado (18), a partir das 20h, o show do cantor Pablo em Rio Claro, no evento intitulado “Arrocha Rio Claro”. Conhecido como “o Fenômeno”, o artista traz para a cidade o ritmo que conquistou o Brasil, em uma apresentação que promete reunir grandes sucessos de sua trajetória na música romântica.

O espaço está localizado na Avenida M25, número 777. Os ingressos para o show do Pablo em Rio Claro estão sendo comercializados em três categorias distintas: pista premium, área VIP e camarote open bar. Os interessados podem realizar a compra diretamente pelo site oficial de vendas, o www.partiutickets.com.br.

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A trajetória de Pablo e a criação do Arrocha

Considerado o criador do gênero musical, Pablo inventou o ritmo há duas décadas de forma curiosa. Durante suas apresentações, para incentivar o público a dançar de forma mais próxima e romântica, o cantor utilizava o jargão “Arrocha”. O termo popularizou-se entre os fãs e acabou batizando o movimento que se expandiu da Bahia para todo o território nacional.

Com 20 anos de carreira e uma média de 20 apresentações mensais, o artista já colaborou com grandes nomes da música brasileira, como Ivete Sangalo, Zezé Di Camargo e Luciano, e Fernando e Sorocaba. No repertório preparado para o público rio-clarense, não devem faltar hits que marcaram época, como “Pecado de Amor”, “A Casa ao Lado”, “Homem Não Chora”, “Bilu Bilu” e “Fui Fiel”.