Camila Pitanga e Bete Coelho estrelam Lia Lia, com elenco formado também por Roberto Audio, Laís Lacôrte, Lindsay Castro Lima e coro cênico, cenários de Daniela Thomas e direção de Bete Coelho e Gabriel Fernandes. (créditos: Luiza Ananias / Teatrofilme)

Com entrada gratuita, novo espetáculo da Teatrofilme é uma adaptação do romance de Caetano Galindo, com direção de arte de Daniela Thomas

De 04 a 14 de junho, no Centro Cultural SESI Rio Claro a companhia Teatrofilmeapresenta seu mais novo espetáculo, Lia Lia, trama existencial estrelada pelas atrizes Bete Coelho e Camila Pitanga, juntas no palco pela primeira vez, ao lado de Roberto Audio, Laís Lacôrte, Lindsay Castro Lima e coro cênico. Codirigida por Gabriel Fernandes e pela própria Bete, a peça segue sua circulação pelo interior paulista, sempre com entrada gratuita, nos Centros Culturais do SESI.

Lia Lia é uma adaptação do livro Lia: Cem vistas do Monte Fuji (Companhia das Letras, 2024), de Caetano W. Galindo, primeiro romance de ficção do autor, que já tem uma série de trabalhos com a Teatrofilme, como Molly — Bloom (2022) e Ana Lívia (2023). A proposta de Galindo, inspirada nas Cem vistas do Monte Fuji, série de gravuras do artista japonês Katsushika Hokusai, desafia convenções narrativas e explora a complexidade da identidade humana, fazendo com que as percepções sobre a personagem sejam construídas a partir de um quebra-cabeças emocional e sensorial.

Lia, interpretada por Bete e por Camila, é uma personagem marcada pela complexidade e pela recusa a uma identidade fixa ou facilmente definível. Ela surge para o espectador em diferentes fases da vida, estados de espírito e contextos afetivos, revelando contradições, fragilidades, forças. E, com este processo, vem a reflexão sobre a natureza humana e a nossa própria existência.

Como uma experiência teatral de forte densidade poética e muitas referências ao próprio fazer teatral, o espetáculo Lia Lia conta com a participação de alunas do Núcleo de Artes Cênicas – NAC, do SESI-SP, polo de excelência em formação e criação teatral, que democratiza o acesso às artes cênicas e revela talentos por meio de processos pedagógicos rigorosos e experiências artísticas de alto nível. A cada cidade, duas novas alunas do NAC fazem parte do coro cênico desta montagem, recurso dos diretores que amplia a dimensão simbólica da narrativa.

Assim, o SESI-SP, em completa sintonia com os valores da Teatrofilme, reforça sua proposta de ampliar o acesso do público a produções de relevância artística em diferentes regiões do Estado, combinando acesso gratuito, formação de plateia, intercâmbio e difusão cultural. Uma iniciativa que também se insere em um contexto de reconhecimento da história e importância dos Centros Culturais da instituição. “Nós, do Time SESI, reforçamos nosso compromisso com a formação de qualidade e o intercâmbio artístico por todo o Estado de São Paulo. Em especial, no momento em que o NAC completa 40 anos de atividades, com ampla participação de nossas alunas compondo o coro artístico e enriquecendo ainda mais o espetáculo Lia Lia, em uma ode coletiva ao teatro em cada apresentação. Por isso, fica o convite, a todas e todos para se divertir e se emocionar de verdade no SESI”, afirma Pedro Leão, Coordenador de Programação Cultural do SESI-SP.

Sinopse

Lia Lia, nova produção da Teatrofilme, é um álbum de retratos, coleção de fotos soltas numa caixa empoeirada. O que lhe dá sentido, e ordem, é apenas a pessoa que viveu. É assim que vamos conhecer Lia, que acompanhamos por toda uma vida feita à nossa frente em fragmentos, lascas, marcas e relances. Um quebra-cabeça cênico que se forma e se conecta quase aleatoriamente para revelar aos poucos a personagem interpretada pelas atrizes Bete Coelho e Camila Pitanga. Lia vai sendo construída e apresentada em momentos marcantes ou banais, em situações e lugares diversos, detalhando memórias, sensações e sentimentos, vivenciados principalmente por ela, mas não só. Lia vê o mundo e é vista por ele: a experiência é mútua e complementar. As pessoas que a veem e que com ela se relacionam ora narram, ora participam de sua vida, ajudam a traduzir por meio de Lia e na companhia dessa mulher aparentemente comum, a pura, simples e imensa complexidade de existir.

Teatrofilme

Companhia teatral brasileira fundada em 2009, a partir da montagem do espetáculo O Homem da Tarja Preta (de Contardo Calligaris), sempre guiada por um compromisso profundo com a coletividade, o fazer em conjunto e o amor ao teatro como linguagem essencial para discutir questões humanas e sociais. Tendo como força basal o trabalho de ator e a centralidade da dramaturgia apoiada por elementos da linguagem cinematográfica, a companhia consolidou um repertório reconhecido por sua consistência e relevância, que inclui também O Terceiro Sinal (de Otavio Frias Filho, 2010); Cartas de Amor para Stalin (de Juan Mayorga, 2011); Mãe Coragem (de Bertolt Brecht, 2019); Medeia (de Consuelo de Castro, 2021); Gaivota (de Anton Tchékhov, 2021); Molly—Bloom (monólogo final de Ulysses, de James Joyce, 2022); Ana Lívia (de Caetano Galindo, 2023) e Petra (de Rainer Werner Fassbinder, 2024), mesclando dramaturgia contemporânea e performances intensas que reafirmam seu compromisso com a experimentação estética e a reflexão sobre temas essenciais.

SESI-SP

O SESI-SP oferece atividades culturais gratuitas em linguagens como música, artes cênicas, artes visuais, audiovisual e difusão literária. Juntas, as atividades promovidas já alcançaram quase 20 milhões de pessoas. São 19 teatros, sete centros culturais, oito espaços de exposição, três estações de cultura, 95 núcleos para iniciação e formação de pessoas nas áreas de música, teatro, dança e circo, além de uma unidade móvel que percorre todo o estado. Em 2026, mais três teatros e três centros culturais devem ser inaugurados. A entidade reforça seu compromisso de oferecer ao público uma programação diversa, contundente e sempre gratuita, alinhada aos aspectos sociais e artísticos da contemporaneidade. E de atuar na área de produção cultural, impulsionando a economia criativa e contribuindo para o aperfeiçoamento artístico. Em 2024, a instituição comemorou seis décadas de história, cultura e inovação de um de seus mais importantes projetos de democratização do acesso à cultura: o Teatro do SESI-SP, palco de espetáculos marcantes ao longo das últimas décadas.



NAC | Núcleo de Artes Cênicas do SESI-SP

Criado em 1987, o NAC é um dos maiores projetos culturais do SESI-SP. Sua missão é democratizar o acesso à cultura e à arte, respeitando as diferentes formas de aprendizagem e expressão. Incentiva, ainda, a exploração da criatividade, tendo como base a sensibilização do ser através da experiência estética. Com turmas em todo o estado, o projeto oferece gratuitamente cursos livres de iniciação teatral para crianças a partir de 8 anos, adolescentes e adultos, em 32 unidades do SESI-SP no estado de São Paulo. Em 2027, o NAC completará 40 anos com atividades ininterruptas.

Local: Centro Cultural Sesi Rio Claro (avenida M 29, 441, bairro Jardim Floridiana)

Data e horário: Dias 04, 05, 10, 11 e 12/06, às 20h; dia 06/06, às 19h; dias 07 e 13/06, às 18h; dia 13/06, às 17h. Informações: (19) 99731-4679

Entrada gratuita – reservas de ingressos já disponíveis no site Meu Sesi

As sessões das sexta-feiras têm tradução em Libras