Operações policiais miram fraudes que já resultaram em intoxicações graves e mortes por metanol
A Polícia Civil intensificou o combate à falsificação e venda de bebidas alcoólicas adulteradas no interior paulista. Em Matão, duas mulheres foram presas em flagrante na noite de quarta-feira (2) com 162 garrafas de whisky falsificado dentro de um carro importado. Já em Jaboticabal, uma operação conjunta flagrou suspeitas de adulteração em uma adega e mini-mercado no bairro COHAB IV.
Apreensão em Matão
A ação ocorreu por volta das 21h30 na Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), altura do km 310, quando o Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) abordou um Kia Sportage. Dentro do veículo foram encontradas garrafas de diversas marcas conhecidas, entre elas Red Label, Black Label, Buchanan’s, Old Parr, White Horse, Chivas e Jack Daniel’s, todas sem documentação fiscal e com sinais de contrafação.
As ocupantes, de 23 e 34 anos, afirmaram ter comprado os produtos na Galeria Pagé, em São Paulo, por R$ 9.760, e que o destino seria Guariba, onde mantêm uma adega. Representantes da Alliance Against Counterfeit Spirits (AACS) e da Associação Brasileira de Bebidas (ABRABE) confirmaram a falsificação, inclusive de rótulos inexistentes no mercado brasileiro.
As mulheres foram presas em flagrante por crime de falsificação previsto no artigo 272 do Código Penal e encaminhadas à Cadeia Pública de São Carlos. O material apreendido seguirá para perícia no Instituto de Criminalística de Araraquara.
Operação em Jaboticabal
No mesmo dia, em Jaboticabal, a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, Polícia Científica e Vigilância Sanitária, realizou uma operação em uma adega e um mini-mercado suspeitos de comercializar bebidas adulteradas.
No local, dezenas de garrafas de whisky com coloração atípica foram encontradas, além de recipientes vazios e líquidos que poderiam ser usados na adulteração. Segundo o delegado Dr. Igor Dorsa, a ação foi motivada por denúncias e pelo aumento de casos no Estado envolvendo consumo de bebidas adulteradas, que já resultaram em mortes.
O comerciante apresentou notas fiscais, mas a documentação será analisada pela Polícia Civil. As bebidas foram apreendidas e passarão por exames periciais para comprovar a autenticidade. A Vigilância Sanitária também apura se o estabelecimento seguia normas de saúde.
Risco à saúde pública
A falsificação e adulteração de bebidas alcoólicas representam grave risco à saúde, já que substâncias tóxicas podem ser usadas na fabricação. Caso confirmadas as irregularidades em Jaboticabal, o responsável poderá responder criminalmente.
As investigações seguem em andamento, e as autoridades reforçam a importância de que consumidores fiquem atentos à procedência e ao aspecto das bebidas antes da compra.