Ação em Jaboticabal ocorreu em uma dega e mini-mercado no bairro COHAB IV; dezenas de garrafas de uísque suspeitas foram apreendidas

Operações policiais miram fraudes que já resultaram em intoxicações graves e mortes por metanol

A Polícia Civil intensificou o combate à falsificação e venda de bebidas alcoólicas adulteradas no interior paulista. Em Matão, duas mulheres foram presas em flagrante na noite de quarta-feira (2) com 162 garrafas de whisky falsificado dentro de um carro importado. Já em Jaboticabal, uma operação conjunta flagrou suspeitas de adulteração em uma adega e mini-mercado no bairro COHAB IV.

Apreensão em Matão

A ação ocorreu por volta das 21h30 na Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), altura do km 310, quando o Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) abordou um Kia Sportage. Dentro do veículo foram encontradas garrafas de diversas marcas conhecidas, entre elas Red Label, Black Label, Buchanan’s, Old Parr, White Horse, Chivas e Jack Daniel’s, todas sem documentação fiscal e com sinais de contrafação.

As ocupantes, de 23 e 34 anos, afirmaram ter comprado os produtos na Galeria Pagé, em São Paulo, por R$ 9.760, e que o destino seria Guariba, onde mantêm uma adega. Representantes da Alliance Against Counterfeit Spirits (AACS) e da Associação Brasileira de Bebidas (ABRABE) confirmaram a falsificação, inclusive de rótulos inexistentes no mercado brasileiro.

As mulheres foram presas em flagrante por crime de falsificação previsto no artigo 272 do Código Penal e encaminhadas à Cadeia Pública de São Carlos. O material apreendido seguirá para perícia no Instituto de Criminalística de Araraquara.

Material apreendido em Matão será encaminhado ao Instituto Criminalista de Araraquara para os devidos exames

Operação em Jaboticabal

No mesmo dia, em Jaboticabal, a Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, Polícia Científica e Vigilância Sanitária, realizou uma operação em uma adega e um mini-mercado suspeitos de comercializar bebidas adulteradas.

No local, dezenas de garrafas de whisky com coloração atípica foram encontradas, além de recipientes vazios e líquidos que poderiam ser usados na adulteração. Segundo o delegado Dr. Igor Dorsa, a ação foi motivada por denúncias e pelo aumento de casos no Estado envolvendo consumo de bebidas adulteradas, que já resultaram em mortes.

O comerciante apresentou notas fiscais, mas a documentação será analisada pela Polícia Civil. As bebidas foram apreendidas e passarão por exames periciais para comprovar a autenticidade. A Vigilância Sanitária também apura se o estabelecimento seguia normas de saúde.

Comerciante em Jaboticabal afirmou possuir notas fiscais de todos os produtos. A documentação será analisada pela Polícia Civil, enquanto as bebidas passarão por exames periciais para verificar a autenticidade

Risco à saúde pública

A falsificação e adulteração de bebidas alcoólicas representam grave risco à saúde, já que substâncias tóxicas podem ser usadas na fabricação. Caso confirmadas as irregularidades em Jaboticabal, o responsável poderá responder criminalmente.

As investigações seguem em andamento, e as autoridades reforçam a importância de que consumidores fiquem atentos à procedência e ao aspecto das bebidas antes da compra.