Quem passa em frente ou vai até o Ginásio Felipe Karam já nota uma mudança com uma obra em andamento. A reportagem do Jornal Cidade procurou Erlon Mastricico Thiele, secretário de Esportes, que falou sobre o assunto: “Quando eu assumi a secretaria em junho, admito, eu era um tanto quanto resistente a essa obra, mas diante de um trabalho sério de análise em cima de muitos fatores, sendo o principal deles, a segurança de quem frequenta tanto o Felipe Karam como o Mini Ginásio, entendemos que a obra é viável. Principalmente em dia de jogos onde o fluxo de pessoas, das mais diferentes idades, é grande. Ao longo da semana muitos atletas treinam também e essa é a nossa preocupação. Então serão colocados três portões de correr para um acesso que tenha mais controle”, afirmou.

A obra deve durar em torno de dois meses: “Estou muito confiante com o resultado. Estamos cuidando do patrimônio, da segurança das famílias e trazendo melhorias. Será feito também um paisagismo na frente e com a obra pronta iremos valiar a melhor dinâmica para entrada e saída”, finaliza o secretário.