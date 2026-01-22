O ator Wagner Moura faz história como o primeiro brasileiro indicado ao Oscar de melhor ator pelo filme de Kleber Mendonça Filho; cerimônia acontece em março
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Wagner Moura foi indicado ao Oscar de melhor ator pelo seu papel em “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, e se tornou o primeiro brasileiro a concorrer na categoria. O anuncio da lista de indicados foi transmitido pela Acadêmia de Artes e Ciências Cinematográficas nesta quinta-feira (22).
Na versão feminina da categoria, Fernanda Montenegro foi indicada em 1999, por “Central do Brasil” e, no ano passado, Fernanda Torres disputou a estatueta com “Ainda Estou Aqui”. Nas ocasiões, as vencedoras foram Gwyneth Paltrow e Mikey Madison, respectivamente.
Se ganhar, Moura dará ao Brasil uma vitória inédita na premiação. No ano passado, “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, acabou com o jejum do país ao levar a estatueta de melhor filme internacional.
No início do mês, Moura foi eleito melhor ator em filme de drama pelo Globo de Ouro, o que pode ter impulsionado a sua indicação ao Oscar.
O Oscar acontece no dia 15 de março, às 20h, no Dolby Theatre, em Los Angeles. No Brasil, a cerimônia será transmitida pelos canais Globo e TNT ou nos streaming da HBO Max e Globoplay.