A história de Aqualtune, princesa africana e líder guerreira estará na Passarela do Samba

A mais tradicional das escolas de samba em Rio Claro, a Grasifs – Voz do Morro chegará à Passarela do Samba em busca de um novo título do Carnaval, uma década depois da última conquista. Completando 70 anos de história este ano, o enredo é considerado de grande potência histórica, simbólica e ancestral: a história de Aqualtune, princesa africana, líder guerreira e um dos maiores ícones da resistência negra no Brasil.

O presidente Ari Rios lembra que falar de sete décadas de Carnaval é um privilégio. “Para este ano um tema muito importante e bonito, empoderado, que é sobre a Aqualtune, avó do Zumbi dos Palmares. Nas histórias dos livros não a conhecemos, apenas o Zumbi, mas tudo começou com ela, uma guerreira do Congo capturada e trazida para o Brasil”, explica.

Rios afirma que o desafio de colocar um carnaval na avenida ficou ainda maior após a pandemia da Covid-19. “Trazer o pessoal de volta é um exercício no dia a dia. Nossa escola vem se adaptando com isso. Hoje a média de idade da nossa comunidade é por volta dos 20 anos. Nossa bateria é jovem. Apesar de falarmos dos 70 anos, nossa escola hoje é jovem. O mais bonito é que nossa bateria é maciçamente feminina”, orgulha-se.

O mestre da bateria, Thierrys Roberto, e vice-presidente da Voz do Morro reforça o sentimento que a bateria tem. “É uma responsabilidade muito grande. Temos trabalhado firme e forte. Com este trabalho que temos fazendo tendemos a chegar na avenida e fazer um espetáculo 100% para a população”, comenta.

A escola de samba tem uma forte ligação com a ala da Velha Guarda. “Estamos aqui lutando junto com a Grasifs para colocá-la na avenida. É muito amor e afeto. Estou coordenando a ala e a Velha Guarda é o que rege tudo isto aqui. É a nossa ancestralidade. É muito gratificante”, diz.

Letícia Souza e Ícaro Martins, porta-bandeira e mestre-sala, comentam da responsabilidade em defender o pavilhão da escola. “É uma preparação com muito amor e principalmente inspiração em algumas danças, queremos apresentar algo muito bonito na avenida”, diz Letícia. “Sempre é um desafio, procuramos trazer paços novos para a coreografia e aos jurados”, finaliza Ícaro.