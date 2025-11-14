Marco Aurélio, o técnico Thiago Gean e Murilo: conquista do terceiro lugar entre paulistas

A 2ª Etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Sub-17, que acontecerá entre 11 e 14 de dezembro em Saquarema/RJ, no Centro de Desenvolvimento do Voleibol, terá um atleta de Rio Claro.

O rio-clarense Murilo Crepaldi e seu colega de dupla, Marco Aurélio, de Limeira, foram convocados pela Federação Paulista de Vòlei para representar São Paulo no Brasileiro.

Murilo e Marco subiram para a 2ª colocação no ranking geral Sub-17 após conquistarem o terceiro lugar no Campeonato Paulista de Vòlei de Praia, levando à convocação para a disputa em Saquarema.

A dupla acumula várias conquistas nos últimos meses. Murilo realiza os treinos na Associação Campineira de Vôlei de Praia. O centro de treinamento instalado em Campinas é um celeiro de nomes de destaque no vôlei. Apesar dos bons resultados, porém, a dupla ainda precisa de apoio financeiro para se preparar e também para participar dos campeonatos.

Para empresas ou cidadãos interessados em colaborar, o contato com o atleta Murilo pode ser feito através de seu pai, Rodrigo Crepaldi. no telefone 98238-0220.