O jogador rio-clarense Victor Henrique, de 18 anos, ganhou a primeira bola de futebol aos cinco anos e, logo nos primeiros chutes, ficou clara a paixão pelo esporte. Hoje, o volante atua no Atlético Clube Alcanenense, de Portugal, onde disputa o Campeonato Nacional Sub-19 e vem se destacando, mas antes o atleta jogou por clubes brasileiros.

“Meu primeiro presente foi uma bola de futebol, fui crescendo com aquilo e não largava mais a bola, até que minha mãe me colocou em uma escolinha de futebol, que se chamava Showbol, em Rio Claro. A partir disso, a paixão só cresceu, como me destacava na escolinha, fui indicado para fazer um teste no Rio Claro FC. Depois tive passagens pelo Independente FC (Limeira), Mogi Mirim EC e SC Campo Mourão (Paraná)”, explica o atleta.

Em um jogo no Paraná, quando atuava pelo Campo Mourão, o jogador chamou a atenção de um empresário que assistia à partida, ali começou a ida de Victor para o futebol português.

“Quando estava jogando o Campeonato Paranaense numa partida contra o Londrina, um empresário na arquibancada, após o término do jogo, me chamou pra conversar, me elogiou e disse que com meu talento me destacaria na Europa. Ele me passou seu contato e disse pra eu pensar e retornar, e foi uma decisão muito complicada, porque iria ter que deixar meu outro empresário pra fechar com a empresa dele”, explicou.

O atleta lamenta a paralisação do futebol em todos os países, principalmente pelo momento em que ele e seu time viviam, mas sabe que a decisão foi para o bem de todos.

“A paralisação foi um pouco complicada por conta que nosso time estava muito bem fazendo grandes jogos contra Benfica e Sporting e em uma ótima colocação no grupo. Eu vinha me destacando e alguns times como Gil Vicente, de expressão em Portugal, estava indo me observar em todos os jogos. Porém entendemos que foi necessária a paralisação e que não era uma ‘brincadeira’, quando o presidente de Portugal declarou estado de emergência no País. Mas mesmo assim tínhamos que continuar treinando, porém em casa. E o clube dava todo suporte necessário, como materiais e até treinos online”, explicou.

Victor ressalta as dificuldades de atuar fora do Brasil e os sonhos que tem como jogador de futebol.

“Conviver com a saudade da família e amigos, estar sempre bem fisicamente e mentalmente que é o essencial e entender que a vida de um jogador é solitária. Fora do Brasil o futebol é muito diferente, é muito mais tático e envolve muito mais a força física, foi um aprendizado enorme pra mim. Me inspiro muito no Casemiro, Kaká, Felipe Melo, Tony Kroos e Cristiano Ronaldo pela força de vontade. O meu sonho é jogar no São Paulo FC, meu time do coração”.

