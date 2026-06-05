Casos de fraude eletrônica e falso anúncio de serviço de caçamba foram registrados no Plantão Policial de Rio Claro nesta semana

Moradores de Rio Claro têm sido alvo de criminosos que utilizam a internet e aplicativos de mensagens para aplicar diferentes modalidades de estelionato. No caso mais recente registrado no Plantão Policial, a vítima, residente no bairro Jardim Bela Vista, teve a sua conta bancária totalmente esvaziada após cair em uma armadilha digital que envolveu o compartilhamento da tela do seu telefone celular.

Segundo o relato oficial, o morador do Jardim Bela Vista recebeu inicialmente uma mensagem de texto de uma pessoa que se passou por um de seus amigos, solicitando ajuda para confirmar referências a respeito de um anúncio na internet. Horas mais tarde, o rio-clarense recebeu a ligação de um suposto interessado no anúncio, que solicitou a realização de uma videochamada e orientou a vítima a ativar a função de compartilhamento de tela do aparelho.

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Golpistas limpam conta bancária e fazem nova vítima no Jardim Novo II

Durante a chamada de vídeo, os golpistas solicitaram que o homem acessasse determinadas funções do smartphone. Pouco tempo depois, o telefone travou e ficou completamente inacessível. O morador só percebeu a gravidade da situação ao tentar pagar por compras em um supermercado da cidade, momento em que descobriu que sua conta bancária estava sem saldo.

Outro caso semelhante de golpes virtuais em Rio Claro ocorreu no bairro Jardim Novo II. Um morador local procurou a Polícia Civil após sofrer prejuízo financeiro ao tentar contratar um serviço de retirada de entulho pela internet. A vítima encontrou o anúncio online e iniciou a negociação por meio de um número de atendimento por aplicativo.

Na conversa, foi exigido o pagamento antecipado no valor de duzentos reais para que a caçamba de entulho fosse enviada até a residência. O cidadão realizou a transferência do dinheiro via Pix, mas percebeu logo em seguida que o serviço não seria executado. Ambas as ocorrências foram registradas pelas autoridades e os casos de golpes virtuais em Rio Claro seguem sob investigação da Polícia Civil para identificar os autores das fraudes eletrônicas.