Juci comemora a vitória em Paris.

Rio-clarense formada na MM Boxe volta ao ringue às 6h16 de domingo contra turca Kahraman

Mais uma atleta do Brasil se classificou para as quartas de final do boxe. Na luta de estreia da categoria peso-pena (até 57 kg) para mulheres, Jucielen Cerqueira Romeu derrotou a norte-americana Alyssa Mendoza por decisão dos juízes. A luta das quartas de final será contra a turca Esra Yildiz Kahraman, no domingo (4), às 6h16 (horário de Brasília). Se vencer, Jucielen garante a vaga na semifinal e também, no mínimo, a medalha de bronze. Isso porque no boxe não há disputa pelo terceiro lugar.

JC esteve presente onde tudo começou

A cidade de Rio Claro em peso torcia por Jucielen e seu técnico Leonardo Macedo, mas um local pulsava mais que todos: a academia MM Boxe. Lá estavam familiares, amigos e muitos fãs, todos ansiosos, porém, confiantes na vitória. Confira como estava o clima antes da luta.

Então a vitória veio e a emoção tomou conta da academia. O local explodiu em festa quando o árbitro anunciou o resultado final: Jucielen 4-1 contra a americana e o sonho dourado segue vivo!

A luta

A luta foi equilibrada. No primeiro round, dos cinco juízes, três deram vitória à brasileira. O segundo round seguiu com igualdade, mas a norte-americana conseguiu encaixar mais golpes. A brasileira ainda tentou uma reação. Mas dessa vez, três juízes deram vitória à Alyssa. O duelo seria definido no terceiro round, mas o equilíbrio continuou no ringue. No fim Jucielen venceu por pontos com 4-1, na decisão da arbitragem.

A pugilista rio-clarense Jucielen Romeu superou na estreia do peso leve (57 quilos) a norte-americana Alyssa Mendoza e lutará as quartas de final às 6h16 de domingo (4).

“Todo mundo viu que foi uma luta , ela buscou desde o primeiro round. São lutas difíceis que estão acontecendo aqui. Todo mundo se prepara ao máximo pra chegar nesse momento e dar o seu máximo ali em cima, pra não faltar nada. Mas graças a Deus eu estou muito bem treinada, muito focada, ouvi muito bem meus técnicos. A gente estava preparado para qualquer tipo de surpresa do adversário, porque a gente estuda o jogo, estuda o adversário, mas pode ser que mude em cima do ringue. E foi o que aconteceu. Comecei um pouquinho ali, entrando no jogo, mas depois eu falei ‘calma, entra no jogo de verdade e vê aí um jeito de sobressair e sair com a vitória, e não perder por detalhes’”, disse a boxeadora em depoimento à Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe).

CLASSIFICADA! 🥊



Jucielen Romeu vence Alyssa Mendoza 🇺🇸 e avança às quartas de final do boxe feminino. Você é demais, Juci!#TimeBrasil #JogosOlímpicos #Paris2024 pic.twitter.com/GKAK8l6oVW — Time Brasil (@timebrasil) August 2, 2024

Próximas lutas do Brasil

Na tarde desta sexta (2), a partir das 16h36, Wanderley de Souza Pereira compete pelas quartas de final da categoria meio-pesado (até 80 kg). O adversário será o ucraniano Oleksandr Khyzhniak, o mesmo que foi derrotado por Abner Teixeira na final da categoria na Olimpíada de Tóquio (2021).

No sábado (3), a partir das 17h08 , Beatriz Ferreira sobre ao ringue na semifinal da categoria peso-leve (até 60 kg) para mulheres. Ela terá a oportunidade de revanche contra a irlandesa Kellie Harrington, que derrotou a brasileira na final olímpica de Tóquio.