No final da tarde deste domingo (26) profissionais da saúde prestaram as últimas homenagens aos servidores César Augusto Bergamaschi, 43 anos, e Tânia Aparecida Misson, 55 anos, vítimas da Covid-19.

Ambulâncias do SAMU, amigos de trabalho e familiares estiveram na frente do cemitério municipal São João Batista para prestarem as suas últimas homenagens. Ambos atuavam no PA do Cervezão.

O prefeito Juninho da Padaria encaminhou no começo da tarde uma nota de pesar sobre a perda de dois profissionais da saúde. Confira abaixo a nota.

“Domingo de tristeza. O setor de saúde de nossa cidade perdeu hoje dois profissionais que estavam na linha de frente no combate ao coronavirus. O fisioterapeuta César Augusto Bergamaschi e a técnica de enfermagem Tânia Misson. Eles, que ajudaram salvar tantas vidas, foram vencidos pela Covid-19. Nossos sentimentos aos seus familiares e amigos. César e Tânia vão deixar saudade.”