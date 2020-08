A tarde dessa segunda-feira (17) foi marcada por homenagens a duas vítimas da Covid-19 em Rio Claro. Advogados e profissionais do Fórum se reuniram no prédio da instituição em memória do ex-funcionário da 1ª Vara Cível, Anelito da Silva de Jesus, e do Dr. Mário Buchdid.

O momento foi marcado por discursos de familiares dos homenageados e dos advogados Dr. Álvaro Francisco Marigo, Dr. Juarez Vicente Carvalho, da diretora do cartório, Andreia, e do juiz de direito da 1ª Vara Cível, Dr. Alexandre Dalberto Barbosa.

A ideia se deu tendo em vista que não há mais velório para vítimas de Covid-19, sem a oportunidade para que sejam realizadas as últimas homenagens. Desta forma, respeitando o distanciamento e de cunho voluntário, foi realizado o ato especial.

Conhecido como ‘Nelito’, Anelito de Jesus morreu no último dia 14, aos 48 anos. Também foi jogador de futebol, atuando como lateral e meia-esquerda. Defendeu a equipe do Velo Clube no início da década de 90. No futebol amador da cidade jogou, ainda, pelo Santana, Paulistão e MC do Cervezão.

Dr. Buchdid, 55 anos, morreu no dia 24 de julho. À época nas redes sociais, colegas de profissão e clientes ressaltaram as qualidades do advogado, reconhecido por sua atuação no universo jurídico.