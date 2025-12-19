Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta sexta-feira (19) no cruzamento da Avenida 19 com a Rua 6, na região central de Rio Claro. Segundo as primeiras informações, há a suspeita de que um dos veículos teria avançado o sinal vermelho do semáforo.

Com o impacto, pelo menos uma pessoa que estava em um Honda SUV ficou ferida com o grave capotamento e precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades de trânsito que também envolveu um Siena branco.

O trecho está interditado pela Guarda Civil Municipal, que atende a ocorrência neste momento. O Resgate do Corpo de Bombeiros também prestou atendimento no caso. Motoristas devem evitar passar pelo trecho. Novas informações no @jcrioclaro deste sábado (20), nas bancas.