Após perder o título no ano passado justamente nos pênaltis, Vila Aparecida soltou o grito de campeão.

Na manhã do último domingo, 8 de junho, o campo da Distrital do Cidade Nova foi palco de uma das finais mais emocionantes da história da Copa Monely. Em uma verdadeira batalha de gigantes, Unidos da Vila F.C. e Vila Aparecida F.C. protagonizaram um jogo digno de decisão, com direito a gol nos minutos finais, drama nos pênaltis e muita emoção do início ao fim. E foi o Vila Aparecida que, após um empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e vitória por 5 a 4 nas penalidades, levantou o tão sonhado troféu da 10ª edição do torneio.

A partida começou equilibrada, com as duas equipes se estudando e trocando ataques perigosos. Mas foi o camisa 10 Romarinho, do Vila Aparecida, que abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo com um golaço de fora da área, estufando as redes e incendiando a torcida. O gol trouxe mais intensidade à partida, com o Unidos da Vila tentando responder rapidamente.

No segundo tempo, o Unidos aumentou a pressão e empurrou o adversário para o campo de defesa. A persistência foi recompensada aos 32 minutos, quando o camisa 19 Matheus Félix, que havia entrado na etapa final, subiu mais alto que a zaga após um cruzamento preciso e testou firme para o fundo do gol, empatando a decisão e levando a torcida à loucura.

O empate levou a partida para os pênaltis, onde o drama ganhou contornos ainda mais intensos. A tensão era evidente nos rostos dos jogadores e torcedores. Ambas as equipes converteram suas cobranças com precisão, mas no último chute do Unidos da Vila, a trave entrou em cena e negou o gol da igualdade. Com frieza e eficiência, o Vila Aparecida não desperdiçou nenhuma cobrança e saiu consagrado: campeão da 10ª Copa Monely.

O título teve um sabor ainda mais especial por se tratar de uma revanche. No ano anterior, o Unidos da Vila havia vencido justamente o Vila Aparecida na final, também nos pênaltis. Desta vez, o roteiro se inverteu, e quem sorriu ao final foi o Vila Aparecida, demonstrando garra, superação e um futebol coletivo digno de campeão.

Apesar da derrota, o Unidos da Vila sai da competição com a cabeça erguida. A equipe terminou o campeonato invicta, com uma campanha impressionante de 14 vitórias e 3 empates. Lutou até o fim e mostrou por que chegou à grande decisão com tanto mérito. Faltou pouco, mas o vice-campeonato também merece reconhecimento.

A Copa Monely 2025 também premiou seus destaques individuais. Ítalo Silva, do Unidos da Vila, foi o artilheiro da competição com incríveis 15 gols. Já os goleiros Gelison Silva (Pitú) do Unidos da Vila e o Tony Bernardes, do Vila Aparecida, foram eleitos os melhores goleiros, sendo os menos vazados do torneio com apenas 12 gols sofridos. Nas demais colocações, o Aspirantes Corumbataí F.C. ficou com a terceira posição, enquanto o Atlético Mata Negra F.C. terminou em quarto lugar.