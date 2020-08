Imagem ilustrativa

Com o objetivo de melhorar continuamente a infraestrutura das redes de coleta e afastamento de esgoto em Rio Claro, a BRK Ambiental – responsável pelos serviços de esgotamento sanitário no município – realiza a partir de amanhã, quarta-feira, dia 26, mais uma obra para a extensão dos serviços. O trabalho ocorre na Rua 03 (três), entre as Avenidas 06 (seis) e 04 (quatro), na Vila Anhanguera.

Cerca de 50 metros de tubulação de esgoto (redes com 150mm de material PVC) serão implantadas com objetivo de atender a expansão do bairro.

Os serviços terão início na manhã de quarta-feira (26) e devem ser concluídos em até dois dias; prazo que pode ser reduzido ou prorrogado, dependendo das condições climáticas. As equipes de trabalho permanecerão no local da obra sempre entre 7h e 17h.

Durante a execução dos trabalhos, o tráfego de veículos na via permanecerá interditado. A BRK Ambiental recomenda aos motoristas a evitar o trecho, quando possível, e solicita ainda atenção redobrada às placas de sinalização que estarão instaladas no local indicando os desvios.

Todos os esforços serão feitos para que a finalização do serviço ocorra com brevidade.

Em caso de dúvidas, a empresa atende gratuitamente pelo telefone 0800 771 0001 e 0800 771 0003 para deficientes auditivos. Informações também podem ser obtidas na página da empresa na internet: www.brkambiental.com.br/rio-claro.