Casos de intoxicação por metanol em bebidas adulteradas. Foto: Foto: João Valério/Governo de São Paulo

Casos suspeitos devem buscar imediatamente atendimento médico

A Vigilância Epidemiológica de Rio Claro faz alerta à população em relação à intoxicação por bebida adulterada com metanol. Em caso de sintomas, a pessoa deve buscar imediatamente atendimento médico.

Documento divulgado pelo governo estadual reforça que a intoxicação por metanol é grave, pode levar à cegueira permanente e ao óbito. Todas as unidades de saúde do município, públicas e particulares foram informadas pela Vigilância Epidemiológica Municipal sobre as condutas a serem adotadas no atendimento a casos suspeitos.

“Não identificamos nenhum caso suspeito no município, mas é importante que a população esteja alerta em relação aos riscos relacionados à intoxicação por metanol e ao consumo de bebidas de procedência duvidosa”, destaca Valesca Canhamero, responsável pela Vigilância Epidemiológica Municipal.

Inicialmente, até 6 horas após o consumo da bebida adulterada com metanol, a pessoa pode sentir sonolência, falta de coordenação, tontura, dor abdominal, náuseas, vômitos, cefaleia, confusão mental, taquicardia e baixa pressão arterial. Entre 6 e 24 horas após a ingestão os sintomas incluem visão turva, fotofobia, visão embaçada, pupila dilatada, perda da visão das cores, convulsões, coma e acidose metabólica grave. Os casos mais graves podem evoluir para cegueira irreversível, choque, pancreatite, insuficiência renal, necrose de gânglios da base com tremor, rigidez e lentidão nos movimentos.